Το μήνυμα Τσίπρα για την φωτιά στην Πεντέλη

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για την μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη που είναι σε εξέλιξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των social media έστειλε το δικό του μήνυμα για την μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη που είναι σε εξέλιξη με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν δύσκολο έργο μπροστά τους.

Με ένα τweet αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην πυρκαγιά στην Πεντέλη:

"Η νύχτα φαίνεται πως θα είναι δύσκολη. Οι σκέψεις όλων μας είναι στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στην Πεντέλη".

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 19, 2022

