Φωτιά στην Πεντέλη: Πύρινη “κόλαση” και ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες (εικόνες)

Φλέγεται η Πεντέλη. Εκκενώθηκαν Ντράφι, Ανθούσα, Διώνη και Δασαμάρι. Επί ποδός και ο Στρατός. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέναντι στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα ανάμεσα στο Νταού Πεντέλης και στο Ντράφι. Οι φλόγες βρίσκονται ήδη στις αυλές των σπιτιών.

Αυτή την στιγμή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν να αντιμετωπίσουν δύο μέτωπα, το ένα που κινείται προς Ντράφι και άλλο ένα που κινείται νότια και δυτικά προς την περιοχή Καλλιθέα και Καλύβια Πεντέλης.

Στο μέτωπο που κινείται προς Ντράφι η φωτιά έχει πλησιάσει στα σπίτια, με τις επίγειες δυνάμεις να έχουν παραταχθεί στις οδούς Αχαιών και Δωριέων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί περαιτέρω καθώς στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων και 28 ρουμάνων πυροσβεστών, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, 11 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ως συντονιστικό, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι τα εναέρια μέσα έκαναν ρίψεις έως και τις 21.10.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με το κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεδιάσκεψη, από το Μέγαρο Μαξίμου, με το κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ενημερώθηκε, για την εξέλιξη της φωτιάς στην Πεντέλη και για την έκτασή της. Σύμφωνα με πληροφορίες όλη τη νύχτα θα επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, δυνάμεις της αστυνομίας, του στρατού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Δεν έχουν διακομιστεί, μέχρι στιγμής, πολίτες στα νοσοκομεία με προβλήματα. Οι νοσοκομειακές μονάδες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε, επίσης, για την εξέλιξη της φωτιάς στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Έκτακτο ΣΟΠΠ στην πλ. Πεντέλης : Με ισχυρές δυνάμεις να συγκρατηθούν τα μέτωπα έως το πρωί

Να συγκρατηθούν τα πυρήνα μέτωπα έως το πρωί και να μην επεκταθούν οι φλόγες προς Διόνυσο και Πεντέλη, ώστε να μπορέσουνε να επέμβουν ξανά εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις είναι η απόφαση του έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συγκλείσθηκε στην παλιά πλατεία Πεντέλης στις 10 μμ, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατουλη, των δημάρχων της περιοχής, εκπρόσωπων εθελοντικών οργανώσεων κλπ.

Την απόφαση αυτή, η οποία συνοδεύεται με ισχυρή ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο επικεφαλής του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ν. Σταθόπουλος. Ο ίδιος έκανε λόγο για τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι πάντες» για να κρατήσουν τη φωτιά στα συγκεκριμένα σημεία. Σημείωσε ότι ο αέρας παραμένει ισχυρός βοριάς, οπότε «συμβάλλει στην παραπάνω στόχευση», ενώ ο πιθανώς στροβιλισμός του και το πευκόφυτο της περιοχής με τις ρεματιές ενεργοποιούν μέτωπα στα οποία συνεχώς επεμβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις, με οχήματα και άνδρες.

Ο κ. Σταθόπουλος διαβεβαιώνει ότι αντιλαμβάνεται την αγωνία των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν και συνιστά να παραμείνουν σε απόσταση από τις οικίες και τις περιουσίες τους καθώς ο κίνδυνος παραμένει. Ωστόσο προσθέτει, «τόσο οι προληπτικές εκκενώσεις όσο και οι έκτακτες συνέβαλαν ώστε να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές ενώ δεν υπάρχουν ακόμη βεβαιωμένες ολοσχερείς καταστροφές οικιών ή άλλων κτισμάτων».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Πεντέλη με δύο ομάδες «Δευκαλίωνα» και με δύο τροχοφόρους φορτωτές.

ΕΛΑΣ: 58 οχήματα και 150 αστυνομικοί συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής

Η ΕΛΑΣ έχει διαθέσει 58 οχήματα και 150 αστυνομικούς, από διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, που συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στη μάχη που δίνουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Πεντέλης.

Στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Στην κατάσβεση και δυνάμεις της Περιφέρειας Αττικής με 32 υδροφόρες, 6 χωματουργικά μηχανήματα και 5 λεωφορεία για την εκκένωση του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και πολλούς εθελοντές, συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ντράφι και την Πεντέλη.

«Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση απόψε με ισχυρούς ανέμους και την φωτιά να εξαπλώνεται σε δύο τεράστια μέτωπα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάχρης Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κόκκαλης, τον οποίο εντοπίσαμε «επί το έργον» να διαθέτει όπου χρειάζεται η Πυροσβεστική τις δυνάμεις του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Παίδων Πεντέλης: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 36 παιδιών

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 36 παιδιών από το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης . 21 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού και 15 έλαβαν εξιτήριο. Την όλη επιχείρηση συντόνιζε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου.

Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικής: 420 πυροσβέστες και 85 οχήματα επιχειρούν στην Πεντέλη

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας στην μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά στην Πεντέλη όπως ανέφερε πριν λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα , όπως είπε, στον ευρύτερο ορεινό όγκο όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων συμπεριλαμβανόμενων των Ρουμάνων πυροσβεστών και 85 οχήματα.

Παράλληλα η περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα ενώ ισχυρές παραμένουν οι δυνάμεις που επιχειρούν από εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και οι εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας.

Επιπρόσθετα στην πυρκαγιά συνδράμουν και οι ένοπλες δυνάμεις, όπου σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει την ειδική ομάδα «Δευκαλίων» με 22 στελέχη, ενώ η ΕΛΑΣ έχει διαθέσει 282 αστυνομικούς με 90 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλήση στο ΕΚΑΒ για τραυματισμούς ή αναπνευστικά προβλήματα, σημείωσε ο κ. Αρτοποιός, τονίζοντας ότι τα εφημερεύοντα νοσοκομεία της περιοχής και το ΕΚΑΒ έχουν τεθεί προληπτικά σε μέγιστη ετοιμότητα.

Επίσης υπογράμμισε ότι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ίδρυμα Μητέρα 35 παιδιά από το νοσοκομείο Νταού Πεντέλης, ενώ 36 παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και στο Αγλαΐα Κυριακού από το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία Θριάσιο και Γεννηματάς

Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία Θριάσιο και Γεννηματάς λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Πεντέλης, ενώ βρίσκονται στην περιοχή και πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων - σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας - .στην Περιφερειακή Οδό Πεντέλης - Νέας Μάκρης από το ύψος του νοσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως και τη θέση Άγιος Πέτρος, καθώς και στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας έχει προχωρήσεις η ΕΛΑΣ σε δρόμους στην περιοχή της Πεντέλης λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει.

Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε:

Περιφερειακή Οδό Πεντέλης - Νέας Μάκρης, από το ύψος του 414 ΣΝΕΝ έως τη θέση 'Αγιος Πέτρος

Στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι

Στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και Φίλωνος προς Ντράφι

Στην οδό Αναπαύσεως και Κλεισθένους προς Πεντέλη

Επιπρόσθετα με νέα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ενημερώνει ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και:

Στη Λεωφόρο Ανθούσας από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Πεντέλης

Στην οδό Καλλισίων και Γράμμου προς Ντράφι

Για διαρκή ενημέρωση σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ, πατήστε ΕΔΩ





Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση πολιτών από Διώνη και Δασαμάρι

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Διώνη και Δασαμάρι να εκκενώσουν τώρα προς Παλλήνη λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Διώνη και Δασαμάρι, εκκενώστε τώρα προς Παλλήνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Διώνη & #Δασαμάρι εκκενώστε τώρα προς #Παλλήνη



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2022

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των πολιτών από την Ανθούσα

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην Ανθούσα να εκκενώσουν τώρα προς Γέρακα λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε προς Ανθούσα εκκενώστε τώρα προς Γέρακα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Ανθούσα εκκενώστε τώρα προς #Γέρακα



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2022

Νωρίτερα, είχε δοθεί εντολή εκκένωσης στο Ντράφι.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Ανθούσα εκκενώστε τώρα προς #Γέρακα



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2022

Πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες

Οι συνθήκες και τις επόμενες ώρες θα συνεχίσουν να είναι δύσκολες, λόγω της έντασης και των ρυπών του ανέμου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό. Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πέσουν τις νυχτερινές ώρες,ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Πέμπτη.

Οι στροβιλισμοί των ανέμων είναι τόσο έντονοι και συχνοί που οι φλόγες αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο καθηγητής Γεωλογίας και διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.





Η πυρκαγιά στην Πεντέλη ξυπνά οδυνηρές μνήμες, καθώς εκδηλώθηκε λίγες ημέρες πριν απο την επέτειο της εθνικής τραγωδίας της φωτιάς στο Μάτι Αττικής, με τον τριψήφιο αριθμό νεκρών.

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

"Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, τέθηκε σε επιφυλακή το προσωπικό των αρμόδιων διευθύνσεων της ΓΑΔΑ για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση κάθε ζητήματος σχετικού με τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών και των περιουσιών τους, ενώ σς κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, εκείνω των λοιπών υπηρεσιών της Αττικής και όμορψν διευθύνσεων με σκοπό την σε συντρέχουσα περίπτωση, έγκαιρη και κατά το έπακρό δραστηριοποίησή του."





