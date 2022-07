Οικονομία

Παλλήνη: αναφορές για διαρροή φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρήξεις αναφέρουν οι κάτοικοι ότι ακούγονται από την περιοχή, όπου ειναι σε εξέλιξη ένα απο τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Διαψεύδει η ΔΕΠΑ πως υπάρχει διαρροή.

Ανησυχία έχει προκαλέσει η πληροφορία πως υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο λόφο Έντισον Παλλήνης, όπου έχει καταφτάσει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στη Νταού Πεντέλης και πλέον έχει κατακάψει το Ντράφι και τις γύρω περιοχές.

Κάτοικοι της περιοχής, ανέφερε πως υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου και ακούγονται εκρήξεις.

Όπως αναφέρει η ΕΔΑ Αττικής, "Σχετικά με τις πληροφορίες για διαρροή φυσικού αερίου, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Έχει κινητοποιηθεί η ΕΔΑ Αττικής και υπάρχουν συστήματα απενεργοποίησης της παροχής, όταν προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι αναφερόμενες εκρήξεις αφορούν σε γραμμές υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ".

Παράλληλα, διακόπηκε η παροχή αερίου στο συγκρότημα εκατοντάδων κατοικιών στον λόφο Έντισον, για λόγους ασφάλειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: +15 βαθμοί Κελσίου σε 30’ και ριπές ανέμου πάνω από 100χλμ/ώρα

Φωτιά στην Πεντέλη - Εναέρια μέσα: ο καπνός "μπλοκάρει" τις ρίψεις

Φωτιά στην Μεγαλόπολη: φόβος για αναζωπυρώσεις