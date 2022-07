Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: 600 απομακρύνσεις κατοίκων - Άνεμοι 80 χλμ/ώρα πνέουν στην περιοχή

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην πρώτη επίσημη ενημέρωση της ημέρας.

Για ολονύχτια «μάχη» που δόθηκε στην Πεντέλη μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, ο οποίος τόνισε πως η ένταση των ανέμων έκανε ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Όπως είπε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρναγε κατά πολύ τα 80χλμ/ώρα ενώ άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση.

«Πρώτη προτεραιότητα ήταν και παραμένει η διασφάλιση ανθρώπινης ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αρτοποιός είπε πως δόθηκε επίσης μεγάλη μάχη για την προστασία κρίσιμων δημόσιων κτηρίων και δομών αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν 600 απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλές σημείο ενώ εστάλησαν και πέντε μηνύματα από το 112.

Στο πεδίο επιχειρούν 485 πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Αναλυτικά η πρωινή ενημέρωση από τον Γιάννη Αρτοποιό:

Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.



Ήταν δύσκολη η νύχτα στην πυρκαγιά της Πεντέλης. Η ταχύτητα των ανέμων, όπως κατεγράφη στην περιοχή, έφτασε στις μέγιστες τιμές της, να ξεπερνά κατά πολύ τα 80 χλμ την ώρα.



Η ολονύχτια μάχη δόθηκε από όλες τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Εξαιτίας της έντασης και της ταχύτητας των ανέμων η φωτιά καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, γεγονός που καθιστούσε την αντιμετώπιση της, μέσα στη νύχτα, ακόμη πιο δύσκολη. Πρώτη προτεραιότητα, μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, ήταν και παραμένει η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Και φυσικά η προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας 600 απομακρύνσεις ατόμων πρός ασφαλές σημείο.





Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, απεστάλησαν 5 μηνύματα από το 112 για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών προς ασφαλή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, στις 02.00 για την περιοχή της Πεντέλης και γύρω από το 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στις 2.50 για τις ανατολικές περιοχές του Γέρακα, στις 04.30 για τη Βούλα Πικερμίου και το Πανόραμα Παλλήνης, στις 05.20 τα ξημερώματα για την Παλλήνη και Νέα Παλλήνη, ενώ στις 06.05 εστάλησαν οδηγίες μέσω του 112 για την αποφυγή μετακίνησης στη Λεωφόρο Μαραθώνος από τον κόμβο της Αττικής οδού ως το Πικέρμι. Έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες και η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, βρίσκονταν και παραμένουν όλοι στο πεδίο, με πρώτο, τον κύριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εθελοντές του, μαζί με τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας. Επιχειρούν 485 πυροσβέστες, με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα. Στο πεδίο παραμένουν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες.



Έχει διατεθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον συντονισμό των δυνάμεων, ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς διατίθεται διαρκώς από drones που έχει αναπτύξει το Πυροσβεστικό Σώμα. Συνεχίζει η συνδρομή από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τη Δασική Υπηρεσία, την ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ, καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς.



Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει όλο σχεδόν το δυναμικό της με υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης, ενώ δυνάμεις έχουν ήδη προωθηθεί στην περιοχή από τις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας.



Είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των πληρωμάτων, προκειμένου να ανανεωθεί το στελεχιακό δυναμικό όλων των φορέων.





Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν πολύ ισχυρές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρώτο φώς 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό, ενώ έχουν κινητοποιηθεί άλλα 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.



Στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων βρίσκονται συνεχώς ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και όλη η ηγεσία του Υπουργείου, σε διαρκή επικοινωνία με τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Διαρκής είναι η ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς ώστε άμεσα να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την παροχή κάθε απαραίτητης συνδρομής.



Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη πλησίον των περιοχών Παλιά Πεντέλη, Γέρακα, ανθούσα, Παλλήνη Νέα Παλλήνη, Διώνη και στο τοπωνύμιο Βαγιάτι στο ορεινό όγκο της Πεντέλης. Γι αυτό παρακαλούμε τους συμπολίτες μας που χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την διέλευσή τους, πεζή ή με όχημα, τις οδούς στην περιοχή που εξελίσσετε η πυρκαγιά, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Για όποια εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ»

