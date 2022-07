Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Σύσταση για αποφυγή μετακίνησης παιδιών

Τι ζητά το Υπουργείο Διαχείρισης Κρίσεων, από γονείς και κηδεμόνες, στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής.

Ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα οι μετακινήσεις παιδιών σε εγκαταστάσεις και χώρους απασχόλησης (λ.χ. camps) στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, απευθύνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Πεντέλης.

Συγκεκριμένα το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Πεντέλης και για λόγους ασφαλείας και προστασίας από τον καπνό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται σήμερα οι μετακινήσεις παιδιών σε εγκαταστάσεις και χώρους απασχόλησης (λ.χ. camps) στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής».

