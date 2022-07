Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη - Φυσικό αέριο: διακοπή στον λόφο Έντισον

Σε αποκοπή της παροχής προχώρησε για αρκετή ώρα ο πάροχος φυσικού αερίου, για λόγους ασφαλείας. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, όπου υπάρχει μέτωπο.

Αναφορικά με το φυσικό αέριο στο λόφο Έντισον, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση από την ΕΔΑ Αττικής, "υπήρξε ελεγχόμενη φωτιά σε παροχή στο Block Α 12. Τα συνεργεία της ΕΔΑ Αττικής είναι στο σημείο και σε συντονισμό με το Πυροσβεστικό Σώμα έγινε ελεγχόμενη αποκοπή του δικτύου. Αυτή την ώρα έχει γίνει πλήρης αποκοπή του αερίου. Τα συνεργεία της ΕΔΑ Αττικής, βρίσκονται προληπτικά στις περιοχές ενδιαφέροντος (Παλλήνη, Πεντέλη, Γέρακα κλπ), ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Είναι με πλήρη διακριτικά ώστε να είναι εμφανής η παρουσία τους στις περιοχές, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΔΑ Αττικής είναι σε πλήρη ετοιμότητα".

Νωρίτερα προκλήθηκε ανησυχία απο πληροφορία πως υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο λόφο Έντισον, όπου έφθασε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στη Νταού Πεντέλης και πλέον έχει κάψει το Ντράφι και τις γύρω περιοχές. Κάτοικος της περιοχής, ανέφερε πως υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου και ακούγονται εκρήξεις, ωστόσο σύμφωνα με την ΕΔΑ Αττικής δεν υπήρξε διαρροή, ενώ οι εκρήξεις σχετίζονται με το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος.

Νεότερη ενημέρωση της ΕΔΑ Αττικής αναφέρει πως επιλύθηκε το πρόβλημα και αποκαταστάθηκε η ροή φυσικού αερίου, σημειώνοντας τα εξής:

Μετά από επέμβαση τεχνικού κλιμακίου της εταιρείας, σε συντονισμό με την πυροσβεστική και το κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας, το συμβάν αντιμετωπίστηκε και απομονώθηκε πλήρως το σημείο. Εν τω μεταξύ η φωτιά στην περιοχή έχει σβήσει και το σημείο είναι υπό πλήρη έλεγχο. Το δίκτυο διαθέτει αυτόματα συστήματα διακοπής της παροχής, σε περίπτωση διαρροής. Παράλληλα, συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται σε ετοιμότητα και διενεργούν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, σε συντονισμό με την Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική. Σημειώνεται τέλος ότι, για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας σχετικά με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο 'Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στην τηλεφωνική γραμμή 11322 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση".

ΔΕΔΔΗΕ: προβλήματα ηλεκτροδότησης στα σημεία της φωτιάς

Στο σημείο που είναι σε εξέλιξη η φωτιά εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι τα συνεργεία των τεχνικών είναι σε αναμονή και μόλις επιτραπεί από την Πυροσβεστική θα κάνουν επιθεώρηση του δικτύου. Η βλάβη εντοπίζεται σε μια γραμμή Μέσης Τάσης που τροφοδοτεί τμήμα της Παλλήνης και της Πεντέλης. Χωρίς προβλήματα λειτουργεί εξάλλου το δίκτυο Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ.

