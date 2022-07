Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: αυτοκτονία άνδρα στην Ανθούσα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν άντεξε να βλέπει, για ακόμη μια φορά, να γίνεται παρανάλωμα του πυρός η περιουσία του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανθούσα, από τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης από την Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ηλικιωμένος άνδρας, έβαλε "τέλος" στη ζωή του όταν είδε το σπίτι του να περικυκλώνεται από τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε το πρωί από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στην περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη σορό του.

Όπως ανέφεραν γείτονες και συγγενείς του ηλικιωμένου άνδρα, το σπίτι του είχε καεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν.

Το γεγονός επιβεβαίωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος.

Συγγενείς του άνδρα συγκεντρώθηκαν έξω απο το σπίτι του, μη μπορώντας να πιστέψουν το κακό που συνέβη, όπως μετέδωσε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 ο ρεπορτερ Νίκος Τσιλιπουνιδάκης:

