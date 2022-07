Κοινωνία

Real Group: ανάληψη ευθύνης για την επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του Ομίλου ΜΜΕ, που είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό μιας εργαζόμενης.

Η οργάνωση «Χιλιάδες Ήλιοι της Νύχτας» ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στον Real Group.

Ενα "ρητό Κούρδων ανταρτών", όπως αναφέρει ο συντάκτης του κειμένου με το οποίο γίνεται ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση, που λέει “...ο χειμώνας πέρασε, η άνοιξη πέρασε, το καλοκαίρι ήρθε, το φθινόπωρο θα έρθει κι ο χειμώνας θα έρθει ξανά, οι εποχές θα περάσουν, αλλά εμείς θα παραμείνουμε εδώ”, ξεκινά το κείμενο που δημοσιεύθηκε σε site του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρεται:

"Με αυτόν τον τρόπο τιμήσαμε τους νεκρούς μας: Κουβαλήσαμε τον εμπρηστικό μηχανισμό για την επίθεσή μας στη Real σαν να κουβαλάμε τα λείψανα των νεκρών του κοινωνικού πολέμου . Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο-κρατική δολοφονία του Βασίλη Μάγγου κάναμε αυτήν την ενέργεια και το πνεύμα του Βασίλη ήταν μέσα μας να μας χαμογελάει".

"Για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία της εργαζόμενης ηχολήπτριας του κτηρίου λόγω της δολοφονικής αμέλειας των αφεντικών της να μην προνοήσουν για εύκολες διαφυγές του κτηρίου επαρκώς , θα ζητήσουμε ένα δημόσιο συγγνώμη από την ίδια αποκλειστικά, λέγοντας απολογιστικά δημόσια και ταπεινά ότι σκοπός μας ήταν να γίνει μια συμβολική επίθεση".

"Η δράση μας είναι ολόψυχα αφιερωμένη στον αναρχικό απεργό πείνας και σύντροφο Γιάννη Μιχαηλίδη"

Η ομάδα έχει στοπαρελθόν επιτεθεί με εμπρηστικό μηχανισμό και κατά των γραφείων της Τοπικής Οργάνωσης Πεύκης - Λυκόβρυσης της ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα: