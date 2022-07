Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Πεντέλη: τραυματίας με εγκαύματα στο 60% του σώματος του

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του άνδρα. Ακόμη δύο τραυματίες εξετάστηκαν από γιατρούς του “Γ. Γεννηματάς”

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου "Γεώργιος Γεννηματάς":

"Στην εφημερία της 19/7/2022, προσήλθαν συνολικά τρεις ασθενείς που αφορούσαν την Πλαστική Χειρουργική, από τη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη.

Ο ασθενής Μ.Ε. ετών 54 προσήλθε με ίδιο μέσο από την πυρκαγιά στο Γέρακα, με εκτεταμένα εγκαύματα συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας 60% της ολικής επιφάνειας σώματος, κυρίως επιπολής και κατά τόπους εν τω βάθει μερικού πάχους, που αφορούσαν το πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα άμφω, και κορμό. Λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων ο ασθενής εισήχθη στη Μονάδα Εγκαυμάτων και η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή.

Ασθενής Α.Ν. θήλυ, 28 ετών, από την περιοχή της Πεντέλης, προσήλθε λόγω εισπνοής καπνού, και μετά τη διενέργεια των ενδεδειγμένων βάσει πρωτοκόλλου εξετάσεων και παρακλινικού ελέγχου, αποφασίστηκε η διακομιδή στο Γ.Ν Σωτηρία για πνευμονολογική εκτίμηση λόγω της φύσης του εισπνευστικού εγκαύματος. Ωστόσο η ασθενής αρνήθηκε ενυπογράφως την διακομιδή της με ΕΚΑΒ και ανέφερε ότι θα μεταβεί από τους συνοδούς της στο Γ.Ν Σωτηρία.

Ασθενής Β.Γ. άρρεν 35 προσήλθε με ΕΚΑΒ από τη Πεντέλη λόγω θερμικών εγκαυμάτων εν τω βάθει μερικού πάχους συνολικής επιφανείας 18%, σε κεφαλή, ΑΡ βραχίονα, ΔΕ κνήμη, και ΑΡ κάτω άκρο. Έγινε σύσταση για εισαγωγή στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ωστόσο ο ασθενής αρνήθηκε ενυπογράφως και θα προσέλθει σήμερα για επανεξέταση στο εξωτερικό ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής".

Συνολικά, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, όσον αφορά τις διακομιδές κατόπιν κλήσης στο 166 (μέχρι τις 05:45):

3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά και τραυματισμούς διακομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ,

5 πολίτες διακομίσθηκαν 1 στο "Γεννηματάς" με ελαφρύ έγκαυμα, 3 στον "Ερυθρό Σταυρό" και 1 στο "Σωτηρία" με αναπνευστικά προβλήματα.

Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την συνδρομή του προωπικού του ΕΚΑΒ. , με την συνδρομή του προωπικού του ΕΚΑΒ. Ακόμη,





