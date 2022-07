Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: “καίγεται το σπίτι μου, αλλά δεν έρχονται πυροσβέστες” (βίντεο)

Τι καταγγέλλει κάτοικος που έφυγε από to Ντράφι, μετά από το μήνυμα του 112. Γιατί λέει ότι παντού στην περιοχή υπάρχουν “φιτίλια”.

(καμμένο σπίτι στην περιοχή Ντράφι)

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο κ. Ευάγγελος Σακελλαρίου, κάτοικος στο Ντράφι, ο οποίος κατήγγειλε πως παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προς την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ανταπόκριση και βοήθεια, ενώ οι φλόγες καίνε ήδη την στέγη του σπιτιού του

Όπως είπε ο κ. Σακελλαρίου «καίγεται το σπίτι μου. Έχουμε κάνει 12 κλήσεις από 4 διαφορετικές πηγές στην Πυροσβεστική, αλλά δεν έρχεται κανείς. Με ενημερώνει ένας γείτονας που έχει πισίνα και νομίζει ότι αυτός θα γλιτώσει».

«Χθες το βράδυ, με το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, έφυγα το σπίτι και τώρα με ενημερώνει ο γείτονας για το τι γίνεται», είπε ο κ. Σακελλαρίου.

Όπως κατήγγειλε, «γύρω όλα είναι πυροτέχνημα, γύρω είναι τα πάντα “φιτίλια”…. Από το 1995 έχω καεί τρεις φορές, τα γράφω σε όλους επί 30 χρόνια, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα».

