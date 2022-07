Πολιτική

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο: το μήνυμα Δένδια για τη “μαύρη επέτειο”

Η ανάρτησή του και το μήνυμα για την επέτειο 48 χρόνοων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Μήνυμα για τη "μαύρη επέτειο" της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και της παράνομης κατοχής της, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκο Δένδιας, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η σημερινή ημέρα ξυπνά μαύρες μνήμες για τον Ελληνισμό», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε μήνυμά του για τα 48 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίσθηκαν την ελευθερία της Κύπρου», προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Η σημερινή ημέρα ξυπνά μαύρες μνήμες για τον Ελληνισμό. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίσθηκαν την ελευθερία της Κύπρου. pic.twitter.com/EXDZAnzNgD — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 20, 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την επέτειο 48 χρόνων από την τουρκική εισβολή, εξέδωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, ακριβώς όπως η συνεχιζόμενη τους τελευταίους μήνες, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Η Ελλάδα, σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργάζεται με προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στον εθνικό στόχο που ήταν και παραμένει η εξεύρεση συμπεφωνημένης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος, με την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μία Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές Αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών... Oι απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή ουσιαστικών και αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων στο συμπεφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ και οι παράνομες ενέργειές της στα Βαρώσια κινούνται επίσης σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν που επιτάσσει η Διεθνής Κοινότητα».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Μέχρι τελικής ευοδώσεως, η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση δίκαιης λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, η οποία θα διασφαλίσει την μία κυριαρχία της Κύπρου με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Λύσης, η οποία, επί πλέον, θα απαλλάξει τον λαό της Κύπρου από το αναχρονιστικό σύστημα των Εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων τρίτων στις υποθέσεις του και θα διασφαλίσει την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων».

