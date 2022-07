Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και "παγωμένο βλέμμα" εμφανίστηκε κατά την μεταγωγή της στα δικαστήρια, η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Ρούλα Πισπιρίγκου, για να απολογηθεί για την νέα κατηγορία που της αποδόθηκε, της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, όταν το παιδί νοσηλευόταν ακόμη στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η 33χρονη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, αδυνατισμένη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με το κεφάλι ψηλά αυτή τη φορά και ζήτησε χρόνο να ενημερωθεί επί της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία της για ένα κακούργημα.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού στα δικαστήρια τις 08:20 το πρωί, νωρίτερα από την ώρα που αναμενόταν και λίγο πριν από τις 10:30 πήρε το δρόμο της επιστροφής στον Κορυδαλλό, αφού πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα το πρωί.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι διωκτικές αρχές φαίνεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε αποπειραθεί να σκοτώσει την πρωτότοκη κόρη της, όταν το παιδί νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο της Ίριδας.

Αποπειράθηκε να δολοφονήσει το παιδί με αποτέλεσμα να το αφήσει τετραπληγικό και να ξεκινήσει ένας μαραθώνιος για την μικρή η οποία τελικά δολοφονήθηκε με κεταμίνη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος της μητέρας της.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του αχαϊκού νοσοκομείου στις καταθέσεις τους υποστήριξαν ότι το κορίτσι νοσηλευόταν χωρίς να παρουσιάζει παθολογικά ευρήματα. Τα όσα είπαν στις δικαστικές αρχές οδήγησαν τον εισαγγελέα Γιώργο Νούλη στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η καρδιακή ανακοπή της Τζωρτζίνας οφείλεται σε εξωτερική επέμβαση και δη από τη μητέρα της.

Το παιδί σώθηκε λόγω της άμεσης παρέμβασης των γιατρών, όμως εξ αιτίας της ανακοπής υπέστη εγκεφαλοπάθεια και οι βλάβες στην υγεία της ήταν μόνιμες.

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου μελετούν τα στοιχεία που αφορούν τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, της Μαλένας και της Ίριδας και τις γραπτές εξηγήσεις που έδωσε η Ρούλα Πισπιρίγκου με την ιδιότητα της ύποπτης τέλεσης αξιόποινης πράξης. Το προσεχές διάστημα οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί αναμένεται να καταλήξουν εάν τα στοιχεία είναι ικανά να οδηγήσουν ή όχι σε άσκηση δίωξης.

