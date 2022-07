Κοινωνία

Μήλος: Παραίτηση γιατρού από το Κέντρο Υγείας - Δεν έβρισκε σπίτι να νοικιάσει

Την παραίτησή της υπέβαλε η πνευμονολόγος του Κέντρου Υγείας Μήλου, καθώς δεν μπόρεσε να βρει σπίτι για να νοικιάσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μήλου, Κωνσταντίνου Μακρή, μια πνευμονολόγος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να φύγει από το νησί, καθώς δεν μπορούσε να βρει ένα αξιοπρεπές κατάλυμα για να διαμείνει.