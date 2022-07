Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Μικρές εστίες και αναζωπυρώσεις - Κάηκαν πολλά σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ύφεση είναι το πύρινο μέτωπο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες από την άνιση μάχη με τις φλόγες, σε πολλές περιοχές.

Η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Πεντέλης, έχει κάψει τεράστια έκταση και έχει καταφέρει ζημιές σε πολλά σπίτια στη γύρω περιοχή.

Μετά από ένα δύσκολο βράδυ που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά που καίει ακόμη, το φως της ημέρας, έδειξε τις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει περιοριστεί αρκετά μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες εναέριων και επίγειων δυνάμεων και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς, κατευθύνεται προς Διώνη και Δασαμάρι σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων που κινδυνεύουν από την πύρινη λαίλαπα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσπωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, έγιναν 600 απομακρύνσεις κατοίκων, ενώ έχουν σταλεί πέντε μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις από την Πεντέλη και γύρω από το 414 στρατιωτικού νοσοκομείου, τις ανατολικές περιοχές του Γέρακα, Βούλα Πικερμίου και Πανόραμα Παλλήνης, Παλλήνη και Νέα Παλλήνη καθώς και για αποφυγή μετακίνησης στη Λεωφόρο Μαραθώνος, από τον κόμβο της Αττικής Οδού έως το Πικέρμι, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή..

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 6:10 το πρωί της Τετάρτης εστάλη μήυνμα από το 112 για αποφυγή μετακίνησης στη λεωφόρο Μαραθώνος. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη μετακίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος από το ύψος του κόμβου της Αττικής Οδού μέχρι το Πικέρμι

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 προς όλους όσοι βρίσκονται στην Παλλήνη και στη Νέα Παλλήνη να εκκενώσουν άμεσα προς Πικέρμι - Ραφήνα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Παλλήνη και στη Νέα Παλλήνη, εκκενώστε τώρα προς Πικέρμι - Ραφήνα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών»

Στις 4.30 τα ξημερώματα, το «112» έστειλε μήνυμα προς όλους όσοι βρίσκονται στη Βούλα Πικερμίου και στο Πανόραμα Παλλήνης να εκκενώσουν άμεσα προς Πικέρμι.

Από εχτές αργά το απόγευμα είχαν εκκενωθεί και οι περιοχές Ντράφι και Ανθούσα, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Κάτοικοι των περιοχών αυτών, μετρούν τις πληγές τους καθώς πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση, στις 15.00 μετά το μεσημέρι, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την στιγμή στην πυρκαγιά της Πεντέλης. Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, η πυρκαγιά κατά το μεγαλύτερο μέρος της είναι σε ύφεση, ενώ μικρές εστίες εντοπίζονται σε Διώνη, Δασαμάρι και ακόμα μικρότερες σε Ανθούσα, Πανόραμα Παλλήνης και Ντράφι.

«Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν ισχυρές στο πεδίο και εξακολουθούν να επιχειρούν για να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Η ιδιαίτερη αξιοποίηση των 19 εναερίων μέσων που διατίθενται αυτή την στιγμή για την πυρόσβεση από αέρος έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση σημειακών εστιών μέχρι τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός ενώ προσέθεσε ότι στο έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, της τοπική αυτοδιοίκησης και ιδιώτες εθελοντές.

Ακόμη, ανέφερε ότι από νωρίς το πρωί ο ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρεί και αποκαθιστά ήδη τις βλάβες που παρουσιάστηκαν στο δίκτυό του, και προσέθεσε ότι διαρκής είναι η παρουσία της ΕΛΑΣ που συνεχίζει την επιτήρηση των περιοχών και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από το ΓΕΕΘΑ, τη δασική υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, ενώ τα νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν σε ετοιμότητα.

Παράλληλα ο κ. Αρτοποιός, είπε ότι μέχρι στιγμής έχει διασφαλιστεί η δωρεάν φιλοξενία 26 πολιτών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην περιοχή της Πεντέλης και υπογράμμισε ότι όσοι πολίτες δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο τηλέφωνο 2131510100 και να λαμβάνουν σχετική καθοδήγηση. Επιπλέον γνωστοποίησε ότι όλες οι φάσεις των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της διυπουργικής ομάδας της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: τραυματίας με εγκαύματα στο 60% του σώματος του

Real Group: ανάληψη ευθύνης για την επίθεση

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)