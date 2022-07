Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: ενεργά μέτωπα, σπίτια στις φλόγες και αναζωπυρώσεις

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η φωτιά. Διάσπαρτες εστίες σε πολλές περιοχές του ορεινού όγκου της Πεντέλης και ανατολικότερα και αναζωπυρώσεις απασχολούν πλέον τους πυροσβέστες.

Η νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά της Πεντέλης είναι σε ύφεση και δεν υπάρχει, αυτή την ώρα, ενεργό μέτωπο. Ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές παραμένουν επί ποδός, για να σβήσουν όλες οι μικροεστίες και να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Προς Διώνη και Δασαμάρι κατευθύνθηκε το μεσημέρι της Τετάρτη, το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που έχει ξεσπάσει από την Τρίτη, στην Πεντέλη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και κυρίως από αέρος, έδωσαν μάχη προκειμένου οι φλόγες να μην περάσουν μέσα στη Διώνη, βόρεια του Πικερμίου.

Μικρή αναζωπύρωση απασχόλησε νωρίτερα τους πυροσβέστες και στα δυτικά, προς το Ντράφι.

Παράλληλα, μέσα στις γειτονιές βρίσκονται οι φλόγες σε Γέρακα, Παλλήνη και Ανθούσα, με την φωτιά να έχει κάψει ήδη πολλά σπίτια και να έχει προξενήσει μεγάλες καταστροφές, ενώ εστίες υπάρχουν εκατέρωθεν της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και με κουβάδες και λάστιχα καταβρέχουν τις αυλές τους.

Τραγωδία συντελέστηκε στην Ανθούσα όταν ένας ηλικιωμένος, βλέποντας την περιουσία του να τυλίγεται στις φλόγες για τρίτη φορά, έβαλε τέλος στη ζωή του.





Όπως σημείωσε ο κ. Αρτοποιός, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την προστασία όλου του αστικού ιστού που βρίσκεται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι ωστόσο δυσχεραίνουν αφάνταστα το έργο της πυρόσβεσης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 485 πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρα και 120 οχήματα. Στο πεδίο παραμένουν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες. Για την αεροπυρόσβεση ήδη επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό, ενώ έχουν κινητοποιηθεί άλλα τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδράμουν Δασική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΓΕΣ, ΟΤΑ και ΕΛΑΣ που διαθέτει 626 αστυνομικούς με 232 οχήματα.

Επίσης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημέρωσε ότι πέντε αεροπλάνα Canadair διατίθενται για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πεντέλη. Επιπλέον, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 6 ομάδες με συνολικά 61 άτομα, ενώ υπάρχουν 13 μηχανήματα με το υποστηρικτικό προσωπικό τους στο 725 Τάγμα Μηχανικού.

Επιπρόσθετα, σε δίωρη ετοιμότητα βρίσκονται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 90 άτομα, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 30 άτομα καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) άλλα 30 άτομα.

Πού έχουν γίνει εκκενώσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, μαζί με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του στρατού, κατέβαλαν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς. Δυστυχώς όμως ο άνεμος, εκτός από τη μεγάλη ένταση, αλλάζει διαρκώς διεύθυνση. Τα φλεγόμενα θραύσματα, δηλαδή οι λεγόμενες «κάφτρες» μεταφέρουν τη φωτιά κατά τρόπο εντελώς απρόβλεπτο. Έτσι δημιουργούνται νέες εστίες, αλλά και αναζωπυρώνονται ήδη υπάρχουσες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσπωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, μέχρι αυτή την ώρα έχουν γίνει 600 απομακρύνσεις κατοίκων, ενώ έχουν σταλεί πέντε μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις από την Πεντέλη και γύρω από το 414 στρατιωτικού νοσοκομείου, τις ανατολικές περιοχές του Γέρακα, Βούλα Πικερμίου και Πανόραμα Παλλήνης, Παλλήνη και Νέα Παλλήνη καθώς και για αποφυγή μετακίνησης στη Λεωφόρο Μαραθώνος, από τον κόμβο της Αττικής Οδού έως το Πικέρμι, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή..

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 6:10 το πρωί της Τετάρτης εστάλη μήυνμα από το 112 για αποφυγή μετακίνησης στη λεωφόρο Μαραθώνος. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη μετακίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος από το ύψος του κόμβου της Αττικής Οδού μέχρι το Πικέρμι

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 προς όλους όσοι βρίσκονται στην Παλλήνη και στη Νέα Παλλήνη να εκκενώσουν άμεσα προς Πικέρμι - Ραφήνα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Παλλήνη και στη Νέα Παλλήνη, εκκενώστε τώρα προς Πικέρμι - Ραφήνα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών»

Στις 4.30 τα ξημερώματα, το «112» έστειλε μήνυμα προς όλους όσοι βρίσκονται στη Βούλα Πικερμίου και στο Πανόραμα Παλλήνης να εκκενώσουν άμεσα προς Πικέρμι.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, λόγω του μικροκλίματος που δημιουργεί η πυρκαγιά είναι συγκλονιστικές

Με βάση το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ / meteo.gr, αλλά και όπως είχε επισημανθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση, οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν σημαντικά από τις πρώτες πρωινές ώρες (02:30/03:00) της Τετάρτης 20.07.2022, πνέοντας μέχρι αυτή τη στιγμή (20.07.2022, 07:00) με μέσες εντάσεις που φτάνουν τα 7 μποφόρ και ριπές που ξεπερνούν τα 90-100 km/h.

Από τις καταγραφές του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού του ΕΑΑ / meteo.gr στην Παλλήνη, προκύπτει απότομη άνοδος της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου την ώρα που το μέτωπο της φωτιάς πλησίαζε την περιοχή.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία μεταξύ 04:40 και 05:10 (20.07.2022), εντός δηλαδή 30 λεπτών, ανέβηκε από τους 23 στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Εκκενώσεις δομών

Σε προληπτικές εκκενώσεις δομών προέβη το ΕΚΑΒ από το βράδυ της Τρίτης. Πιο συγκεκριμένα, Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Πεντέλη, πυροσβέστες και πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα και μικροτραυματισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας για παροχή βοήθειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ.

Η τελευταία ενημέρωση από το ΕΚΑΒ (05:45) αναφέρει πως εκκενώθηκαν Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και Τυρνάβου, Γέρακας), που φιλοξενούσαν 46 άτομα. Οι 6 μεταφέρθηκαν με φορείο, ενώ 3 άτομα με καρέκλα. Τα 3 άτομα μεταφέρθηκαν στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος) και 6 άτομα διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Έγινε επίσης εκκένωση από Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» (Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής), φιλοξενούσε 57 άτομα, ενώ έγινε διακομιδή ενός ατόμου προς το Ιπποκράτειο.

Εκκένωση έγινε και από Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέστια» (Εθ. Αντιστάσεως 80, Γέρακας), η οποία φιλοξενούσε 44 άτομα. Μεταφέρθηκαν 10 άτομα, οι 2 σε Ερυθρό Σταυρό, οι 2 στο Ιπποκράτειο και σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τα υπόλοιπα έξι.

Όσον αφορά τις διακομιδές από το ΕΚΑΒ, κατόπιν κλήσης στο 166 (μέχρι τις 05:45):

3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά και τραυματισμούς διακομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ,

5 πολίτες διακομίσθηκαν 1 στο "Γεννηματάς" με ελαφρύ έγκαυμα, 3 στον "Ερυθρό Σταυρό" και 1 στο "Σωτηρία" με αναπνευστικά προβλήματα.

Κλειστοί δρόμοι

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, πλέον, στη λεωφόρο Πεντέλης, καθώς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αλλά και προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται, ότι η κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Πεντέλης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους.

Λόγω της πυρκαγιάς στην Πεντέλη τροποποιήσεις πραγματοποιούνται και στα δρομολόγια του ΟΑΣΑ.





Σε ό,τι αφορά στην κινητοποίηση των κυβερνητικών παραγόντων, ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων λειτουργεί υπό καθεστώς «κόκκινου συναγερμού». Εκτός από τον υπουργό Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη και τον υφυπουργό Βαγγέλης Τουρνάς, στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής βρέθηκαν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος και ο διοικητής του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε από τις 05:30 στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ λίγο πριν τις 10 το πρωί πήγε στο Μαξίμου προκειμένου να πραγματοποιήσει διαρκείς συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις με τα Συντονιστικά.

Λόγω των πυρκαγιών στην Αττική η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρέβεζα, αναβάλλεται.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης βρίσκεται από το πρωί στο Ενιαίο Συντονιστικο Κέντρο του ΕΚΑΒ.

