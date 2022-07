Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Πεντέλη: χάρτης με τα μέτωπα και την εξάπλωση της πυρκαγιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τελευταία ενημέρωση απο το Πυροσβεστικό Σώμα. Τι δείχνουν τα δεδομένα απο δορυφόρο για το εύρος του "πύρινου μετώπου".

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στις 11:00 ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιιάννης Αρτοποιός, παρουσιάζοντας και τον σχετικό χάρτη:

"Ο σκιαγραφημένος χάρτης αποτυπώνει την κατάσταση, όπως αυτή τη στιγμή εξελίσσεται, στην πυρκαγιά της Πεντέλης. Ανατολικά, στα όρια των περιοχών Διώνη και Δασαμάρι, έως και τη Λεωφόρο Μαραθώνος, υπάρχει ενεργό μέτωπο που απεικονίζεται στο χάρτη. Για τον περιορισμό του, επιχειρούν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα μικρό μέτωπο, εξελίσσεται δυτικά του οικισμού Ντράφι και αντιμετωπίζουμε διάσπαρτες εστίες στην περιοχή της Ανθούσας. Δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος για τον περιορισμό της πυρκαγιάς στο βόρειο τμήμα της.

Η κατάσταση στην βορειοανατολική, Βόρεια και βορειοδυτική πλευρά της πυρκαγιάς βελτιώνεται διαρκώς και αυτή τη στιγμή εκεί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν αδιάλειπτα στο πεδίο, πάντα με πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και την προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ημεδαπού πιθανότατα από αυτοπυροβολισμό, εντός της οικίας του, στην περιοχή που εξελισσόταν η πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες εστίες στις κατοικημένες περιοχές, συνεχίζουν να επιχειρούν οχήματα και στελέχη της πυροσβεστικής, ενώ περιοδικά επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσω των μηνυμάτων του 112 και πάντα με τη συνεργασία των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν ως σήμερα το πρωί οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών σε μια έκταση που αφορά άμεσα 90.000 κατοίκους.

Έχουν πραγματοποιηθεί 30 διακομιδές από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, πολιτών που χρειάστηκαν βοήθεια, μεταξύ των οποίων και 3 συμπολίτες μας με εγκαύματα. Οι υπόλοιπες διακομιδές αφορούσαν άτομα που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρείς τραυματισμούς - μεταξύ αυτών και 3 πυροσβέστες - από τις περιοχές της Παλλήνης, του Γέρακα, της Ανθούσας και της Πεντέλης. Σε διασπορά βρίσκονται 10 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για διακομιδές ατόμων που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών.

Κατά τη διαδικασία της προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, 50 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Επρόκειτο κυρίως για συμπολίτες μας από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άτομα με αναπηρία.

Για την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με δεδομένο ότι και για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ήδη αναπτύξει κλιμάκια για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς".

Η εξάπλωση της φωτιάς, όπως την "βλέπει" ο δορυφόρος

Τη φοβερή εξάπλωση της φωτιάς που ξεκίνησε χθες στην Πεντέλη, παρουσιάζουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο οι χάρτες της υπηρεσίας Fire Information for Resource Management System (FIRMS) της NASA.

Δορυφορικές παρατηρήσεις από το σύστημα FIRMS δείχνουν τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από δορυφόρους πολικής τροχιάς κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 20.07.2022.





Η εξάπλωση των θερμών σημείων από τον ορεινό όγκο της Πεντέλης προς τα νότια αποκαλύπτει τη μεγάλη εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς η οποία καθοδηγείται από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους.





Λόγω της φωτιάς στην Πεντέλη οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί περαιτέρω στην περιοχή, έως και επτά μποφόρ, καθώς φυσάει πολύ περισσότερο από όσο προβλέπουν τα αριθμητικά μοντέλα. Οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και δεν βοηθούν να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

Εμφανής η ενίσχυση των ανέμων με ριπές στα 112.7 Km/h στον σταθμό της #Πεντέλης του #ΕΑΑ και τα 8 με 9 μποφόρ στον σταθμό της #Ραφήνας της #ΕΜΥ.

Τα προγνωστικά εμμένουν για ριπές 7-8 μπ έως 17:00 UTC https://t.co/vKpFKfsLuF@EMY_HNMS @GSCP_GR @News247gr @Starchannelnew1 pic.twitter.com/JTdJdW0Tg1

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Φωτιά στην Πεντέλη: τραυματίας με εγκαύματα στο 60% του σώματος του

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322.291 ευρώ από ηλικιωμένη