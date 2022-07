Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Πεντέλη: Ψυχολογική υποστήριξη σε πληγέντες

Με πρωτοβουλία της Ζωής Ράπτη, παρέχεται υποστήριξη στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών.

Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, η Ομοσπονδία φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ και οι φορείς της παρέχουν πολυεπίπεδη υποστήριξη στους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Βόρεια και Ανατολική Αττική (Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη, Ντράφι):

μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 10306 δωρεάν και ανώνυμα παρέχεται σε όποιον καλέσει ψυχοκοινωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρό σε ενήλικες, μέσω της επιλογής 1 και σε παιδιά μέσω της επιλογής 3.

Επίσης πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας επιτόπου στις πληγείσες περιοχές (μόλις επιχειρησιακά κριθεί δυνατόν ) μέσω κλιμακίων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Κλιμάκιο βρίσκετε ήδη στην περιοχή της Πεντέλης.

Παράλληλα θα πραγματοποιείται παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των πυρόπληκτων

Επίσης πραγματοποιείται συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης στην Παιανία Αναπαύσεως 39 στο Κέντρο Ημέρας «το Περιβολάκι»

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εμφάνιση της Ζωής Ράπτη στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1: