Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός που "ταρακούνησε" το Αρκαλοχώρι.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Το επίκεντρό της εντοπίζεται στα οκτώ χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά του Αρκαλοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Φωτιά στην Πεντέλη: τραυματίας με εγκαύματα στο 60% του σώματος του

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322.291 ευρώ από ηλικιωμένη