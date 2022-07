Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: φιλοξενία πληγέντων σε καταλύματα

Τι αναφέρει σχετική ενημέρωση απο την Ππολιτική Προστασία για την φιλοξενία όσων επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τους πληγέντες απο την καταστροφική πυρκαγιά στην Πεντέλη και της γύρω περιοχές:

"Κατόπιν επικοινωνίας του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, έχει διασφαλιστεί δωρεάν προσωρινή φιλοξενία πολιτών που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην περιοχή της Πεντέλης. ¨

Οι πολίτες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (213 15 10 100) και, δηλώνοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση οικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ και μέλη οικογενείας), να λαμβάνουν σχετική καθοδήγηση".

