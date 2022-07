Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και από αέρος, συνδράμουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάση στην περιοχή των Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στη Βένιζα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Πεντέλη, η οποία σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν έχει ενεργό μέτωπο αλλα υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τις μικρότερες εστίες και την αποφυγή αναζωπύρωσης.

