Ρόμα - Ντιμπάλα συνεχίζουν μαζί

Η κάτοχος του Europa Conference League υπέγραψε συμβόλαιο με τον παίκτη. Πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο ο Ντιμπάλα.

Τη συμφωνία της με τον Πάουλο Ντιμπάλα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ανακοίνωσε η Ρόμα.

Ο 29χρονος Αργεντινός, που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους μετά από επτά χρόνια, συμφώνησε με την κάτοχο του Europa Conference League και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Serie A, στην οποία είχε αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής την περίοδο 2019-20.

Σύμφωνα με τη "Gazzetta dello Sport", οι αποδοχές του Ντιμπάλα θα ανέρχονται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η Γιουβέντους “έκλεισε” τον Μπρέμερ

Εν τω μεταξύ, ο τεχνικός της Γιουβέντους, από όπου έμεινε ελεύθερος ο Ντιμπάλα, σχεδιάζει τις κινήσεις του στο πλαίσιο της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Γκλέισον Μπρέμερ.

Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να έχει περισσότερες λύσεις και στο χώρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Ματάις Ντε Λιχτ για την Μπάγερν, και κατατέθηκε πρόταση 41 εκατ. ευρώ στην Τορίνο για την απόκτηση του.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν και να σημειωθεί πως ο 25χρονος Βραζιλιάνος σέντερ μπακ, που εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Serie A, ήταν στα πλάνα και της Ιντερ, αλλά η Γιουβέντους κατάφερε να πάρει αυτή τα δικαιώματα του.

