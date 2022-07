Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη - ΔΕΔΔΗΕ: χιλιάδες καταναλωτές χωρίς ρεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικές είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, στην βόρεια και ανατολική Αττική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, «Επί ποδός από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πεντέλη βρέθηκαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζοντας με εντατικούς ρυθμούς μέχρι αυτή την ώρα τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο.

Αναλυτικότερα, από την καταστροφική φωτιά, είχαν τεθεί από εχθές το βράδυ εκτός λειτουργίας 2 γραμμές Μέσης Τάσης στην περιοχή, οι οποίες σήμερα το πρωί ανήλθαν σε 4 Γραμμές Μέσης Τάσης, που τροφοδοτούν 210 υποσταθμούς, επηρεάζοντας περίπου 15.000 καταναλωτές.

Επίσης, με τα έως τώρα δεδομένα, έχει προκύψει η ανάγκη άμεσης αντικατάστασης 100 περίπου στύλων Μέσης και Χαμηλής Τάσης και εξαρχής κατασκευής 5 Υποσταθμών Μέσης Τάσης λόγω ολικής καταστροφής.

Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, έως σήμερα το μεσημέρι επανηλεκτροδοτήθηκαν 90 υποσταθμοί επιτυγχάνοντας την επανηλεκτροδότηση 6.700 καταναλωτών.

Όπως προκύπτει από την έως αυτή τη στιγμή επιθεώρηση του Δικτύου, στα σημεία που έχει επιτραπεί η πρόσβαση στα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν νέες ζημιές, εκτιμάται ότι μέχρι το απόγευμα θα επανηλεκτροδοτηθούν περίπου άλλοι 90 υποσταθμοί.

Επί τόπου βρίσκονται περισσότερα από 300 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων) με 120 οχήματα και μηχανήματα έργου, τα οποία εργάζονται πυρετωδώς σε όλα τα σημεία που είναι δυνατή η πρόσβαση, καθώς έως και αυτή την ώρα συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Γουμένισσα: νέο φυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κόσμο

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322291 ευρώ από ηλικιωμένη