Μαρκόπουλο: φωτιά στην Αγία Τριάδα

"Συναγερμός" σήμανε στις δυνάμεις πυρόσβεσης για το νέο μέτωπο. Επιχειρεί ρίψεις ήδη ένα ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μαρκόπουλο, σε αγροτοδαστική έκταση.

Οι φλόγες ξεπήδησαν επί της οδού Ανθέων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια

Στην περιοχή έσπευσαν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, με πρώτο κύμα αυτό 10 πυροσεβστών με 5 οχήματα.

Παράλληλα, δόθηκε άμεσα εντολή και σε ένα απο τα ελικόπτερα Erickson που επιχειρούσε στην φωτιά της Πεντέλης, να μεταβεί για ρίψεις στο μέτωπο της Αγίας Τριάδας Μαρκοπούλου, ενώ ακολούθησε δεύτερο ελικόπτερο που συμμετέχει στην επιχειρήση.

Παράλληλα με την μεγάλη κόπωση λόγω της μεγάλης μάχης απο χθες με τα πύρινα μέτωπα στην Πεντέλη, οι πυροσβέστες ειναι αντιμέτωποι και με την ανάγκη διασποράς των δυνάμεων, καθώς μαίνεται και άλλη μεγάλη φωτιά, στην περιοχή των Μεγάρων, όπου μάλιστα δόθηκε εντολή μέσω του 112 για εκκένωση ενός οικισμού.

Μετά απο περίπου δύο ώρες, η φωτιά τέτθηκε υπό μερικό έλεγχο.

