Πολιτισμός

Πέθανε ο Περικλής Περάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Περικλή Περάκη.

Θλίψη στον χώρο του ελληνικού πενταγράμου από την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Περικλή Περάκη.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή, μετά απο νοσηλεία δυο εβδομάδων στην Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η τραγουδίστρια Σου Κύρκου.

Στην δημοσίευση της έγραψε: «Δυστυχώς έφυγε σήμερα από τη ζωή ο τραγουδιστής με την υπέροχη φωνή Περικλής Περάκης. Καλό παράδεισο να έχει».

Ο τραγουδιστής μεσουράνησε τη δεκαετία του '70 ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως «Απονιά» σε μουσική Στέλιου Σωτηρίου και στίχους Καλλιόπης Μαρμαρινού, το «Ποιος να το πίστευε» των ίδιων δημιουργών και άλλες μεγάλες επιτυχίες.

Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.30 πμ στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Γουμένισσα: νέο φυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κόσμο

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322291 ευρώ από ηλικιωμένη