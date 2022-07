Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Αντίο με... “Hasta la vista, baby”

Η τελευταία εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον στην «Ωρα του πρωθυπουργού». Θερμό χειροκρότητα από τους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος.



Με θερμό χειροκρότημα χαιρέτισαν οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος την ολοκλήρωση της σημερινής παρέμβασης του Μπόρις Τζόνσον στην Βουλή των Κοινοτήτων, κατά την τελευταία του εμφάνιση στην «Ωρα του πρωθυπουργού».

«Βοηθήσαμε, βοήθησα, να βγάλουμε αυτήν την χώρα από την πανδημία και να συμβάλουμε στην διάσωση μίας άλλης χώρας από τον βαρβαρισμό. Και, ειλικρινά, αυτά είναι αρκετά για την πορεία. Αποστολή εξετελέσθη σε μεγάλο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι θα περάσει τις προσεχείς εβδομάδες «κάνοντας αυτό που πιστεύω ότι το κοινό περιμένει να κάνω: να προχωρήσω τα θέματα για τα οποία εκλεγήκαμε το 2019».

«Αυτά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ και hasta la vista, baby», κατέληξε υιοθετώντας την γνωστή ατάκα του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Terminator 2.

Νωρίτερα, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ τον εγκάλεσε κάνοντάς του ερώτηση για την ματαίωση από το Sky News του τηλεοπτικού ντιμπέιτ μεταξύ των διεκδικητών της ηγεσίας των Τόρις, ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε προκαλώντας τα γέλια των βουλευτών: «Ε λοιπόν, δεν παρακολουθώ από πολύ κοντά το θέμα».

Ωστόσο, εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να δώσει «λίγες συμβουλές» σε αυτόν που θα τον διαδεχθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ: «Παραμείνετε κοντά στους Αμερικανούς, υποστηρίξτε τους Ουκρανούς, αγωνιστείτε για την ελευθερία και την δημοκρατία παντού. Μειώστε τους φόρους και απορρυθμίστε όπου μπορείτε για να κάνετε αυτήν την χώρα τον καλύτερο τόπο για να ζήσει και να επενδύσει κανείς».

