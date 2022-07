Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα: Εκκένωση οικισμών - Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο. Εντολή εκκένωσης και στο χωριό Παπαγιαννέικα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των Πυροσβεστών.



Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βένιζα Μεγάρων.

Η πυρκαγιά καίει εκτάσεις δασικές και γεωργικές με ακαθάριστα λιόφυτα. Η φωτιά αρχικά κινούνταν τόσο προς Αλεποχώρι όσο και προς Μέγαρα ενώ πνέουν άνεμοι Βόρειοι - Βορειοδυτικοί εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Ωστόσο, ο άνεμος άλλαξε φορά και η φωτιά πλέον πηγαίνει κυρίως από τη μια μεριά προς Γεράνεια Όρη, σε ήδη καμένη έκταση και από την άλλη προς Πευκενέα.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 34 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί για εναέριο συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ. και η ΕΛ.ΑΣ.

Στις 14.35 στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Ζάχουλη Μεγάρων ώστε να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στον οικισμό #Ζάχουλη #Μεγάρων εκκενώστε τώρα προς #Αλεποχώρι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 20, 2022

Ωστόσο, λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης μέσω του 112 και για το χωριό Παπαγιαννέικα, προς Μέγαρα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στον οικισμό #Παπαγιανέικα #Μεγάρων εκκενώστε τώρα προς #Μέγαρα



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 20, 2022

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τοπικοί παράγοντες, η φωτιά έχει περάσει την επαρχιακή οδό Μεγάρων - Αλεποχωρίου και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες προς την περιοχή του Κάτω Πευκενέα και προς το Αλεποχώρι.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν τόσο οι άνεμοι, όσο και οι πυκνοί καπνοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα. Πρόβλημα έχουν και τα εναέρια μέσα, που λόγω των καπνών, δεν διαθέτουν πρόσβαση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικούς Σώματος σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αττικής.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα ξέσπασαν 56 δασικές πυρκαγιές μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέγαρα έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βένιζα.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ανώνυμο οδό στο ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου με σήμανση προς 'Ανω Αλεποχώρι, καθώς στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της συμβολής της με την ανώνυμη οδό προς 'Ανω Λούμπα έως το ύψος της ανώνυμου οδού προς το οικισμό Πευκενέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: Οι αστυνομικοί κοντά στους πυρόπληκτους (εικόνες)

Πέθανε ξαφνικά 26χρονη αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας

Μύκονος - Τροχαίο: νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)