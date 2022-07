Κοινωνία

Φωτιά στην Σαλαμίνα - Σηκώθηκαν και ενάερια μέσα

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο λόφο Πατρίς στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ υπάρχουν διάσπρατα σπίτια.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Σουφλί και συγκεκριμένα στην περιοχή Λάβαρα.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στη Βένιζα Μεγάρων.

Η φωτιά κινείται τόσο προς Αλεποχώρι όσο και προς Μέγαρα ενώ πνέουν άνεμοι Βόρειοι - Βορειοδυτικοί εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 34 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί για εναέριο συντονισμό.

Σημειώνεται, ότι 56 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα μέχρι τις 18:00.

