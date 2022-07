Υγεία - Περιβάλλον

EAES: νέα χειρουργική τεχνική αφαίρεσης Όγκων Νεφρού

Την παρουσίαση της νέας χειρουργικής τεχνικής αφαίρεσης Όγκων Νεφρού, έκανε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (EAES), ο χειρουργός Αριστοτέλης Κεχαγιάς.

Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας στις 5-8 Ιουλίου 2022 (30th International EAES Congress, Krakow, Poland, 5 - 8 July 2022), συμμετείχε ως ομιλητής με την παρουσίαση νέας χειρουργικής τεχνικής της Ελάχιστα Επεμβατικής Οπισθοπεριτοναϊκής Αφαίρεσης Όγκων Νεφρού με διάσωση του υγιούς νεφρικού παρεγχύματος (Οπισθοπεριτοναϊκή Μερική Νεφρεκτομή 3 μικρών οπών), ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς MD PhD FACS, Χειρουργός, Επιστημονικός συνεργάτης του Metropolitan General.

Πρόκειται για μία εντελώς καινούρια τεχνική, η οποία ελαχιστοποιεί το εσωτερικό και το εξωτερικό χειρουργικό τραύμα με χρήση μόνο 3 μικρών οπών για την αφαίρεση καρκίνου του νεφρού αλλά και τη διατήρηση του υπόλοιπου υγιούς παρεγχύματος του ίδιου του οργάνου.

Αφαίρεση όγκου νεφρού με μόνο 3 οπές

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική με χρήση αγγειακού ελέγχου (vascular control) και οπισθοπεριτοναϊκής ενδοσωματικής συρραφής (retroperitoneal intracorporeal suturing) πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Αριστοτέλη Κεχαγιά στο νοσοκομείο Metropolitan General το φθινόπωρο του 2021 με χρήση της τεχνολογίας 3D. Το χειρουργικό βίντεο που παρουσιάστηκε στο πανευρωπαϊκό συνέδριο αφορά σε περιστατικό με ευμεγέθη καρκίνο περίπου 8 εκατοστών στο μίσχο του νεφρού, δηλαδή στο πιο δύσκολο σημείο του οργάνου.

Τέτοιοι όγκοι έχουν υψηλή τεχνική δυσκολία –κυρίως για τη ριζική αποκόλληση του καρκίνου χωρίς να βλαφτεί το υπόλοιπο υγιές μέρος του οργάνου- και συχνά καταλήγουν σε αφαίρεση όλου του νεφρού ακόμα και σε συνθήκες ανοικτής επέμβασης. Στο βίντεο, ο κ. Κεχαγιάς παρουσιάζει για 1η φορά στο διεθνές κοινό την τεχνική του, αναλύοντας πληροφορίες για το πώς μπορεί να αφαιρεθεί ευμεγέθης όγκος νεφρού και να διασωθεί το υπόλοιπο όργανο μέσα από μόνο 3 μικρές οπές.

Οι διαφορές με τις άλλες χειρουργικές τεχνικές

Οι νεφροί είναι οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκά όργανα, δηλαδή βρίσκονται στο πιο πίσω μέρος της κοιλιάς περίπου πλάγια από τη σπονδυλική στήλη. Η τεχνική του κ. Κεχαγιά είναι η μοναδική έως τώρα οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή μέθοδος, που διενεργείται δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκεται ο νεφρός χωρίς να μετακινηθούν άσκοπα άλλα κοιλιακά όργανα. Αντίθετα, οι υπάρχουσες λοιπές τεχνικές όπως η ρομποτική/λαπαροσκοπική μέθοδος διενεργείται από το μπροστινό μέρος της κοιλιάς με 5 τομές αυξάνοντας το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό χειρουργικό τραύμα. Σε αυτήν την κοινότυπη μέθοδο ο χειρουργός αναγκάζεται να μετακινήσει άσκοπα από τη θέση τους όλα τα όργανα της κοιλιάς μέχρι να φθάσει πίσω-πίσω όπου βρίσκεται ο νεφρός αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού τους, επιπλοκών, αλλά και πιθανής επανεπέμβασης (πχ. διάτρηση σπλάγχνου, αιμορραγία, κτλ.).

Πλεονεκτήματα τεχνικής

«Η ελαχιστοποίηση του τραύματος στην οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή μέθοδο έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως: ελάχιστος έως καθόλου πόνος, σύντομη νοσηλεία 24 ωρών, και άμεση επαναφορά στην καθημερινότητα. Τέλος, και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο αφού οι τομές είναι λιγότερες και βρίσκονται σε δυσδιάκριτο σημείο πίσω στη μέση. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει υψηλότατη τεχνική δεξιότητα και κατάρτιση στην ελάχιστα επεμβατική οπισθοπεριτοναϊκή χειρουργική», επισημαίνει ο κ. Κεχαγιάς.

