Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: “Επιτρέποντες” σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου

Πρεμιέρα στο Μικρό Θεάτρο της Αρχαίας Επιδαύρου κάνει η παράσταση με το έργο του Μένανδρου, που είναι επίκαιρο αν και γράφτηκε πριν από 2.500 χρόνια.

Ένα απόλυτα επίκαιρο έργο που γράφτηκε δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, θα παρουσιάσει ο σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρογεωργίου, στις 22 και 23 Ιουλίου, στις 21:30, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, μαζί με ένα καστ εξαίρετων ηθοποιών –Δάφνη Δαυίδ, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάριος Σαραντίδης, Λυδία Τζανουδάκη, Ιώβη Φραγκάτου.

Οι Επιτρέποντες, που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2022, είναι μία από τις σημαντικότερες κωμωδίες του Μενάνδρου. Και ο Μένανδρος, ένας από τους σπουδαιότερους εκπρόσωπους της Νέας Κωμωδίας, με πηγαίο χιούμορ, θέματα ακόμα επίκαιρα και χαρακτήρες που μοιάζουν σύγχρονοι.

Στην γιορτή της Αρτέμιδος, μέσα στο χορό και το μεθύσι, διαπράττεται ένας βιασμός που έχει σαν αποτέλεσμα τη γέννηση ενός μωρού. Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, το μωρό αυτό αφήνεται στην τύχη του, στο δάσος, μαζί με ένα δαχτυλίδι, σύμβολο και αποδεικτικό της καταγωγής του.

Η υπόθεση λαμβάνει χώρα σε μια εποχή όπου η έννοια της συναίνεσης είναι αμφισβητήσιμη και η επιβολή του άντρα θεωρείται θεμιτή. Η ηρωίδα της ιστορίας, ωστόσο, αναζητά ισότητα, ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση, ακριβώς όπως οι γυναίκες του σήμερα.

Τα πάντα, όμως, τείνουν να γίνονται κρυφά και μυστικά, δημιουργώντας αστείες παρεξηγήσεις και μπερδέματα που μοιάζουν κωμικά ή τραγικά, ανάλογα με την οπτική. Μέσα από τα παιχνίδια της τύχης, της κοινωνίας και των θεών, οι δυο ήρωες παντρεύονται και... τέλος καλό, όλα καλά. Ή μήπως όχι;

Πράγματι, καθώς προχωράει η υπόθεση κάποιοι πετυχαίνουν το σκοπό τους για οικογενειακή γαλήνη, κοινωνική αναγνώριση, πλούτο ή απελευθέρωση. Και κάποιοι μένουν ακριβώς εκεί που ήταν στην αρχή...

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης: «Αυτό το τέλος, που προσπαθεί να καθαγιάσει ό,τι έχει προηγηθεί, φωτίζει με αμφίσημο τρόπο τα πρόσωπα και τις πράξεις τους και αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της παράστασης. Μια μουσική κωμωδία που ανοίγει, με όχημα το χιούμορ, έναν χώρο συζήτησης για τον έρωτα και τις σχέσεις των δύο φύλων στην εποχή μας. Μέσα από αυτό το παιχνίδι των συμπτώσεων, αναδεικνύονται και καυτηριάζονται ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις των φύλων, τη θέση της γυναίκας, τις ταξικές διαφορές. Θέματα αιώνια και πανανθρώπινα, όπως η ελευθερία και η εξουσία. Και η τύχη, που έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής! Ή μήπως είναι οι άνθρωποι που “δημιουργούν” την τύχη τους»;

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου και η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Νίκου Κυπουργού ζωντανεύουν έναν κόσμο που υπήρξε κάποτε και μοιάζει εντυπωσιακά κι επικίνδυνα με τον δικό μας. Οι χαρακτήρες που επινόησε ο Μένανδρος μάς προσεγγίζουν με χιούμορ κι ευστροφία, χορό και τραγούδι. Έτσι ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας και ο καθένας ακολουθεί το νήμα της κυνηγώντας την δική του τύχη.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Απόδοση - Διασκευή - Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου

Βασίλης Μαυρογεωργίου Παίζουν (αλφαβητικά) Δάφνη Δαυίδ, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάριος Σαραντίδης, Λυδία Τζανουδάκη, Ιώβη Φραγκάτου

(αλφαβητικά) Δάφνη Δαυίδ, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάριος Σαραντίδης, Λυδία Τζανουδάκη, Ιώβη Φραγκάτου Συμμετέχουν (αλφαβητικά) Χρήστος Δαλκυριάδης, Διαλεκτή Πουρσανίδου

(αλφαβητικά) Χρήστος Δαλκυριάδης, Διαλεκτή Πουρσανίδου Μουσικοί (αλφαβητικά) Άρτεμις Βαβάτσικα, Νίκος Γκούμας, Γιώργος Φουντούκος

(αλφαβητικά) Άρτεμις Βαβάτσικα, Νίκος Γκούμας, Γιώργος Φουντούκος Σκηνικά Θάλεια Μέλισσα

Θάλεια Μέλισσα Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Βασιλική Σύρμα Φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου

Αλέκος Αναστασίου Μουσική Νίκος Κυπουργός

Νίκος Κυπουργός Μουσική διδασκαλία Γιώργος Φουντούκος

Γιώργος Φουντούκος Στίχοι Τζούλια Διαμαντοπούλου

Τζούλια Διαμαντοπούλου Κίνηση Πάρης Μαντόπουλος

Πάρης Μαντόπουλος Ηχολήπτης Κώστας Μπώκος

Κώστας Μπώκος Απόδοση στα αγγλικά Θέμελης Γλυνάτσης

Θέμελης Γλυνάτσης Βοηθοί Σκηνοθέτη Καλή Βοϊκλή, Διαλεχτή Πουρσανίδου

Καλή Βοϊκλή, Διαλεχτή Πουρσανίδου Βοηθός σκηνογράφου Έλλη Παπαδάκη

Έλλη Παπαδάκη Βοηθοί ενδυματολόγου Έλλη Παπαδάκη, Κωνσταντίνα Δακτυλίδη

Έλλη Παπαδάκη, Κωνσταντίνα Δακτυλίδη Βοηθός παραγωγής Νίκος Χαραλαμπίδης

Νίκος Χαραλαμπίδης Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Πάτροκλος Σκαφίδας Εκτέλεση παραγωγής POLYPLANITY Productions/ Γιολάντα Μαρκοπούλου & Βίκυ Στρατάκη

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€ • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

