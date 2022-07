Κοινωνία

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου αρνείται την κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στον ΑΝΤ1, για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν σχετικά με την δεύτερη δίωξη που της ασκήθηκε.



Η Ρούλα Πισπιρίγκου πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί για την νέα κατηγορία που της αποδόθηκε, της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, όταν το παιδί νοσηλευόταν ακόμη στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας.

«Η θέση της εντολέως μου είναι ότι αρνείται κάθε σχετική κατηγορία όπως και το περιστατικό της 29ης Ιανουαρίου με την κεταμίνη», είπε ο δικηγόρος της 33χρονης Οθων παπαδόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως «μας αποδίδεται μια κατηγορία για το πρώτο καρδιακό επεισόδιο του παιδιού το οποίο μέχρι σήμερα εφέρετο να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Δεν διαγνώστηκε ποτέ ιατρικά η ακριβής του αιτία και η κατηγορία που μας αποδίδεται αναφέρει ότι έγινε η απόπειρα από πλευράς της εντολέως μου με μη επακριβώς γνωσθέντα τρόπο».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «αναφέρεται σε εξωτερικό παράγοντα ο οποίος ποτέ δεν προέκυψε με βάση την έρευνα και δεν βγαίνει και σε καμία από τις καταθέσεις των ιατρών και των νοσηλευτών του νοσοκομείου και αποδίδεται μια πράξη χωρίς να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ή θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ή να υποπτευθεί ότι θα μπορούσε να έχει τελεστεί από πλευράς της κατηγορουμένης».

«Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αναφέρεται στις ημέρες νοσηλείας του παιδιού σε πρόβλημα υγείας το οποίο είχε εμφανίσει του οποίου δεν μπορούσε να βρεθεί η αιτιολογία και την συνέχεια στο καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη και την μεγάλη επιτυχία που υπήρξε από τους ανθρώπους του νοσοκομείου με την επιτυχή έκβαση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του παιδιού», τόνισε ακόμα ο κ. Παπαδόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση επισήμανε ότι «οι μάρτυρες δεν έχουν αλλάξει την κατάθεση τους, απλώς κατά συνολική εκτίμηση όλης της δικογραφίας αποδίδεται συμπληρωματικά και με αυτόν τον αόριστο τρόπο η σχετική κατηγορία στην κατηγορουμένη».

