Κοινωνία

Ικαρία: Αγνοείται 17χρονος στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Ικαρία. Ο νεαρός πήγε για κολύμπι και έκτοτε αγνοείται. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ικαρία για έναν 17χρονο κολυμβητή που αγνοείται στη θάλασσα, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή Κυπαρίσσι βόρεια του νησιού, όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

Σημειώνεται, ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Μάλιστα μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρχε και μεγάλος κυματισμός, την ώρα που κολυμπούσε ο ανήλικος.

Με τη συμβολή ελικοπτέρου, αλλά και πλωτών μέσων βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Λονδίνο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - phising: Από θύματα... κατηγορούμενοι για “ξέπλυμα χρήματος” στη Γερμανία

Ιταλία: Υπό κατάρρευση η κυβέρνηση Ντράγκι