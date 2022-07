Αθλητικά

Ξιφασκία: “Χάλκινη” η Γεωργιάδου στο Παγκόσμιο Σπάθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας, χάρισε στην Ελλάδα η Δέσποινα Γεωργιάδου.



Το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας, χάρισε στην Ελλάδα η Δέσποινα Γεωργιάδου. Η πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού κατέκτησε το χάλκινο στο Παγκόσμιο Σπάθης στο Κάιρο, προσθέτοντας το δίπλα σε αυτό, ίδιας απόχρωσης, που είχε φέρει στη χώρα μας η Δώρα Γκουντούρα (Αρίστων Παιανίας) από τη Βουδαπέστη το 2019.

Η Γεωργιάδου άρχισε τις προσπάθειες της στη φάση των «64», όπου και απέκλεισε εύκολα την Νικόλ Γούι από τη Σιγκαπούρη με 15-1. Στη φάση των «32» επικράτησε με 15-5 της Ιταλίδας Μικέλα Μπατιστόν, ενώ στις «16» έκαμψε την αντίσταση της Αμερικανίδας Στόουν με 15-9.

Στα προημιτελικά νίκησε την Ισπανίδα Μάρτιν με 15-12 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου μετά από μία σκληρή μάχη με την Άνα Μπάστα από το Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε με 15-9, εξασφαλίζοντας ωστόσο το χάλκινο μετάλλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Λονδίνο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - phising: Από θύματα... κατηγορούμενοι για “ξέπλυμα χρήματος” στη Γερμανία

Φωτιά στην Πεντέλη – Αυτοκτονία ηλικιωμένου: Συγκλονίζει η γυναίκα του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)