Ολυμπιακός - Μακάμπι Χάιφα: “Έμφραγμα” στις καθυστερήσεις για τους ερυθρόλευκους

Ισοφαρίστηκαν στο 92′ οι Πειραιώτες. Στο Καραϊσκάκη θα παιχθεί η πρόκριση.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα λύσουν τις διαφορές τους Ολυμπιακός και Μακάμπι Χάιφα, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Ισραήλ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας, που παραμένει αήττητος στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA από τον Αύγουστο του 2016, θα υποδεχθεί τους Ισραηλινούς την Τετάρτη 27 Ιουλίου (22:00), χωρίς ωστόσο να ποντάρει στο εκτός έδρας γκολ, αφού ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει πια.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το ιδανικό ξεκίνημα, αφού μόλις στο 6ο λεπτό μπήκαν σε θέση οδηγού «παγώνοντας» το ιδιαίτερα θερμό (λόγω και των καιρικών συνθηκών) «Σάμι Όφερ».

Στο σημείο εκείνο η πίεση του Μασούρα στην άμυνα της Μακάμπι είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στον Τικίνιο. Από το πόδι του Βραζιλιάνου φορ έφυγε ένα δυνατό σουτ που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κοέν και στην επαναφορά της ο Ζινγκερνάγκελ, που είχε κινηθεί σε θέση κρυφού φορ, την έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-1, με το πρώτο γκολ της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια η ομάδα του Μαρτίνς έδωσε χώρο στους γηπεδούχους, που κυκλοφορούσαν την μπάλα ψάχνοντας τρόπο να διασπάσουν την ανασταλτική λειτουργία της πειραϊκής ομάδας, η οποία προϊόντος του χρόνου άρχισε να δέχεται κάποια πίεση, καθώς οι (οπισθοχωρημένοι) παίκτες της δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα.

Η πρώτη ευκαιρία της Μακάμπι, πάντως, καταγράφηκε μόλις στο 34ο λεπτό, όταν ένα μακρινό σουτ του Χαζίζα μπλόκαρε με υπερένταση ο Βατσλίκ, ενώ δύο προσπάθειες των Ισραηλινών που κατέληξαν στα δίχτυα (39΄ Σερί, 45΄+3 Πλάνιτς) δεν μέτρησαν ποτέ, καθώς οι σκόρερ ήταν σε καθαρές θέσεις οφσάιντ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Μαρτίνς πέρασε τους Αμπουμπακάρ και Μαντί Καμαρά, θέλοντας να ενισχύσει την πίεση από ψηλά, αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα, αν εξαιρεθεί μια σέντρα του Μαντί προς τον Τικίνιο που μόλις πρόλαβε ο Πλάνιτς.

Στο 64΄ ο Πιερό έφυγε στην κόντρα από λάθος του Εμβιλά, αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση απέναντι στον Βάτσλικ, στο 69΄ το ευθύβολο μακρινό σουτ του Γκόλντμπεργκ δεν αιφνιδίασε τον Τσέχο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων και στο επόμενο λεπτό σουτ του (ολομόναχου) Κορνού στο δεύτερο δοκάρι έφυγε άουτ.

Η Μακάμπι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία της στο 78΄, όταν σε επίθεση από δεξιά και σέντρα η μπάλα έφτασε στην απέναντι πλευρά και στη συρτή σέντρα ο Βάτσλικ έκανε μεγάλη εξ επαφής επέμβαση, η μπάλα έφτασε στον Πιερό που από κοντά σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι

Στο 80΄ πέρασε στο παιχνίδι ο Παπασταθόπουλος και ο Ολυμπιακός έπαιξε ως το τέλος με τριάδα στόπερ για να ελέγξει την... εναέρια κυκλοφορία. Ο αγώνας όδευε στο τέλος του, όταν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χαζίζα, με την πλάτη προς την εστία, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, που πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε απροσδόκητα στα δίχτυα του Βάτσλικ για το τελικό 1-1.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ατζίλι, Σούντγκρεν, Φανί - Ζινγκερνάγκελ, Μασούρας, Βρσάλικο, Κανέ, Μαντί Καμαρά

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ (Μπαράκ Μπακχάρ): Κοέν, Σούντγκρεν, Πλάνιτς, Γκόλντμπεργκ, Κορνού (79΄ Μεναχέ), Μοχάμεντ, Σερί, Λαβί (61΄ Φανί), Ατζίλι (50΄ Ρουκάβιτσα), Χαζίζα, Νταβίντ (61΄ Πιερό).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Βρσάλικο (80΄ Παπασταθόπουλος), Μανωλάς, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (72΄ Μπουχαλάκης), Κανέ, Μασούρας (80΄ Άβιλα), Αγκιμπού Καμαρά (46΄ Μαντί Καμαρά), Ζινγκερνάγκελ (46΄ Αμπουμπακάρ Καμαρά), Τικίνιο.

