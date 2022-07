Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες

Τι έδειξαν οι πρώτες αυτοψίες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια. Οι εκτιμήσεις για την έκταση που έκαψε η φωτιά.



Ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλης και Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα) λόγω της πυρκαγιάς της 19ης Ιουλίου που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή αυτών των Δήμων.

Συνολικά την Τετάρτη διεξήχθησαν αυτοψίες σε 30 κτήρια:

Από αυτά 19 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 4 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 8 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 7 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 5 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων 1 είναι κατάλληλος για χρήση, 1 προσωρινά ακατάλληλος και 3 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 2 αποθήκες εκ των οποίων η 1 κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλη για χρήση και 1 επικίνδυνη για χρήση, η οποία θα επανελεγχθεί.

Τέλος ελέγχθηκαν 4 Ιεροί Ναοί εκ των οποίων οι 3 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και ο 1 προσωρινά ακατάλληλος για χρήση.

Την Πέμπτη θα συνεχίσουν να συνδράμουν στο έργο των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές της Αττικής μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων συμπολιτών μας.

"Στάχτη" 20.350 στρέμματα

Με βάση εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης που ελήφθη από το δορυφόρο Landsat 9 την Τετάρτη 20.07.2022 στις 12:05 τοπική ώρα, την οποία ανέκτησε και επεξεργάστηκε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr, η νεότερη εκτίμηση για την έκταση που επηρέασε η δασική πυρκαγιά της Πεντέλης είναι περίπου 20.350 στρέμματα.





Σύμφωνα με το meteo.gr, η έκταση αυτή έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση, καθώς οι περιοχές εντός της περιμέτρου δεν έχουν πληγεί όλες το ίδιο, ενώ αναμένεται και ο περισσότερο ακριβής υπολογισμός από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του Ευρωπαϊκού Συστήματος Copernicus.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η προσπάθεια να αποκατασταθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε όλη την πυρόπληκτη περιοχή:









