Κοινωνία

Λιγνάδης - Κούγιας: Πειθαρχική έρευνα του ΔΣΑ για τις φωτογραφίες μηνυτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε απολογία κλήθηκε ο ποινικολόγος, σχετικά με την ακροαματική διαδικασία, αλλά και την δημοσιοποίηση φωτογραφιών, μέσω του site του.



Στην άσκηση συμπληρωματικής πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του Αλέξη Κούγια, δικηγόρου του καταδικασθέντος πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, προχώρησε ο επικεφαλής των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Ζήσης Κωνσταντίνου.

Η συμπληρωματική προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα σε βάρος του κ. Κούγια, διατάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνου, καθώς ο συγκεκριμένος δικηγόρος ανάρτησε σε ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο, προσωπικές φωτογραφίες μηνυτών του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και μαρτύρων, χαρακτηρίζοντας τους, μεταξύ άλλων, «αδίστακτους, στρατευμένους επαγγελματίες ομοφυλόφιλους» που δήθεν παραπλάνησαν «επί 18 μήνες την ελληνική κοινωνία και τους αγνούς Έλληνες πολίτες – οικογενειάρχες». Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο κ. Κούγιας προέρχονται, όπως ο ίδιος ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του, από τα δημόσια instagram των συγκεκριμένων προσώπων.

Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής πειθαρχικής έρευνας, ο κ. Κούγιας κλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει την Πέμπτη στον κ. Κατσάνη, πειθαρχικό εισηγητή για την υπόθεση της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη, απολογητικό υπόμνημα για την επίμαχη ανάρτησή του, όπως επίσης και να προσκομίσει τις φωτογραφίες των προσώπων που δημοσίευε. Ακόμη, ο κ. Κούγιας κλήθηκε να καταθέσει υπόμνημα και για την προηγούμενη προκαταρτική έρευνα που έχει διαταχθεί για την υπόθεση Λιγνάδη, τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του δικηγόρου Γιάννη Βλάχου, ο οποίος ήταν συνήγορος πολιτικής αγωγής στην ίδια δίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές σε Πεντέλη, Μέγαρα, Σαλαμίνα: “μάχη” για τις αναζωπυρώσεις

Ακυβέρνητο σκάφος από την Μύκονο “ξεβράστηκε” στην Κρήτη!

Φωτιά στην Πεντέλη: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες