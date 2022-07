Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει “παρών” για το Eurobasket 2022 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία φωτογραφία κι ένα μήνυμα στα social media φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή του με την εθνική στο Eurobasket.



Με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, o Γιάννης Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την παρουσία του στο Eurobasket 2022.

Ο Giannis «ανέβασε» φωτογραφία από την προετοιμασία του, με σορτσάκι της «επίσημης αγαπημένης», ενώ την συνόδευσε με το emoji «soon» (σύντομα), δίπλα στην ελληνική σημαία.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση του «Greek Freak» δημιούργησε κύμα ενθουσιασμού στα social media.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο Λονδίνο (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - phising: Από θύματα... κατηγορούμενοι για “ξέπλυμα χρήματος” στη Γερμανία

Φωτιά στην Πεντέλη – Αυτοκτονία ηλικιωμένου: Συγκλονίζει η γυναίκα του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)