Φωτιές σε Πεντέλη, Μέγαρα, Σαλαμίνα: “μάχη” για τις αναζωπυρώσεις

Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από αέρος, μετά την ολονύχτια προσπάθεια από εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 4 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κύλησε η νύχτα σε Πεντέλη, Μέγαρα και Σαλαμίνα, αφού κάποιες πολύ μικρές εστίες αναζωπυρώσεων αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που παρέμειναν όλη το βράδυ σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο σε καμία από τις τρεις τοποθεσίες και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων θα συνεχιστούν και σήμερα οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ξεπεραστεί πλήρως ο κίνδυνος της αναζωπύρωσης, καθώς και σήμερα αναμένεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ειδικότερα, στα Μέγαρα θα επιχειρήσουν 5 αεροσκάφη, ενώ στην Πεντέλη 2 και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν για δεύτερη μέρα σήμερα οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλης και Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα) λόγω της πυρκαγιάς της 19ης Ιουλίου που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή αυτών των Δήμων.

