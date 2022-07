Οικονομία

ΡΑΕ: Το σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ηλεκτροπαραγωγή

Ποια μέτρα θα εφαρμοστούν αν η παραγωγή και οι εισαγωγές δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης



Τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου ανεπάρκειας ορυκτών καυσίμων (είναι η περίπτωση που θα προκύψει σε περίπτωση μείωση ή διακοπής του εφοδιασμού με κωδικό φυσικό αέριο) προδιαγράφει το "σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας" που κατήρτισε η ΡΑΕ και απέστειλε για διαβούλευση στην Κομισιόν και τις γειτονικές χώρες - μέλη. Το τελευταίο από τα μέτρα που προτείνονται είναι οι προγραμματισμένες, κυλιόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΡΑΕ, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν αν η παραγωγή και οι εισαγωγές δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης είναι:

Παύση λειτουργίας υδροαντλητικών μονάδων σε λειτουργία άντλησης.

Διασφάλιση ετοιμότητας όλων των διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχείριση της λειτουργίας τους με βέλτιστο τρόπο για την ασφάλεια του Συστήματος.

Αύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη

Ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης κατανάλωσης κυρίως στις ώρες αιχμής.

Μηδενισμός εξαγωγών και έκτακτες εισαγωγές ενέργειας από όμορους Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος.

Ενεργοποίηση μονάδων έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας.

Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, κυλιόμενες περικοπές φορτίου.

Στις περιπτώσεις περιορισμένων εισαγωγών φυσικού αερίου και επομένως προβλημάτων στην τροφοδοσία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο, προβλέπονται επιπλέον τα παρακάτω μέτρα:

Αναβολή προγραμματισμένων συντηρήσεων μονάδων παραγωγής.

Αυξημένη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων.

Αυξημένη λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων.

Αίτηση για παροχή έκτακτης βοήθειας σε γειτονικούς Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος.

Ενημέρωση καταναλωτών για μειωμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως τις ώρες αιχμής (Ορθολογική διαχείριση και συντήρηση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης, εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού, ύδρευσης - αποχέτευσης)

Ενεργοποίηση μονάδων με δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου .

Δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι οι μονάδες φυσικού αερίου θα λειτουργούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο (θα εισάγονται δηλαδή τελευταίες στην αγορά).

Συνολικά το σχέδιο της ΡΑΕ περιλαμβάνει τις δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ηλεκτροπαραγωγή που σχετίζονται (εκτός από τη διακοπή του φυσικού αερίου) με βλάβες, φυσικούς κινδύνους, πανδημίες, κυβερνοεπιθέσεις κ.α.

