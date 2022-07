Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: Μάσκα και στα κλαμπ - Νέα έξαρση από Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκτίμησε πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έξαρσης που καταγράφεται στις νέες μολύνσεις. Τι είπε για την τέταρτη δόση του εμβολίου και την ύπαρξη νέων εμβολίων για τις καινούριες παραλλαγές της Όμικρον.

«Λογικά θα μπούμε στην αποκλιμάκωση από την επόμενη εβδομάδα και αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού», εκτίμησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, σχετικά με την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού.

Ερωτηθείς για την υποπαραλλαγή «Κένταυρος» της μετάλλαξης Όμικρον, ο Καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ είπε πως «στοιχεία για αυξημένη μεταδοτικότητα υπήρχαν μόνο στην Ινδία, όπου η υποπαραλλαγή Όμικρον5 δεν είναι κάποια ιδιαίτερη μεταδοτικότητα».

Απάντησε πως «επόμενο κομβικό χρονικό σημείο για έξαρση κρουσμάτων είναι τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, οπότε ο κόσμος θα αρχίσει να χρησιμοποιεί κλειστούς χώρους».

Για τα νέα εμβόλια είπε πως θα έρθουν σε δύο χρόνους, καθώς «το εμβόλιο για την Όμικρον1 το περιμένουμε πιο σύντομα, ενώ το εμβόλιο για τις Όμικρον4 και Όμικρον5 θα έρθει πιο αργά, προς το τέλος του έτους».

«Εγώ ακολουθώ τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών», είπε ο κ. Μαγιορκίνης, προσθέτοντας για την τέταρτη δόση του εμβολίου πως «πρέπει να την κάνουν όλοι όσοι είναι άνω των 70 ετών, όσα άτομα ηλικίας 6-70 ετών έχουν υποκείμενα προβλήματα υγειας, ενώ όσοι είναι κάτω των 60 ετών θα πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους».

Σχετικά με την χρήση μάσκας και τα μέσα ατομικής προστασίας είπε «αν κάποιος είναι 20 ετών και θέλει να πάει σε μπαρ για ποτό, δεν θα του πω να μην πάει. Όμως, ας έχει μια μάσκα μαζί του, να την φορέσει όταν θα πάει στην τουαλέτα, που θα έχει συνωστισμό ή να φοράμε μάσκα όταν μπούμε στο καράβι ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης - Κούγιας: Πειθαρχική έρευνα του ΔΣΑ για τις φωτογραφίες μηνυτών

Φωτιές σε Πεντέλη, Μέγαρα, Σαλαμίνα: “μάχη” για τις αναζωπυρώσεις

Ακυβέρνητο σκάφος από την Μύκονο “ξεβράστηκε” στην Κρήτη!