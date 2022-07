Πολιτική

Φωτιά στην Πεντέλη: Τα επιχειρησιακά μέτρα που ελήφθησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απομακρύνθηκαν έγκαιρα τουλάχιστον 90 χιλιάδες άνθρωποι. Πώς έδρασε ο κρατικός μηχανισμός στα πύρινα μέτωπα.



Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κύλησε η νύχτα σε Πεντέλη, Μέγαρα και Σαλαμίνα, αφού κάποιες πολύ μικρές εστίες αναζωπυρώσεων αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που παρέμειναν όλο το βράδυ σε επιφυλακή.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πεντέλη και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα τον απολογισμό για τα επιχειρησιακά μέτρα που ελήφθησαν για τη φωτιά, επιχείρησαν 485 πυροσβέστες, με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα, ενώ εκκενώθηκαν το Παίδων Πεντέλης και το Νταού Πεντέλης. Έγιναν επιτυχημένα εκκενώσεις για τουλάχιστον 90.000 κατοίκους των περιοχών, ενώ ενεργοποιείται ενιαίος μηχανισμός, ώστε οι πολίτες από τις πληγείσες περιοχές να φιλοξενηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία της Αττικής.

Αναλυτικά:

Α. Πολιτική Προστασία

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχείρησαν:

485 πυροσβέστες, με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα.

Στο πεδίο παρέμειναν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες. Το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ διατέθηκε για τον συντονισμό των δυνάμεων, ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς διατίθεται διαρκώς από drones που έχει αναπτύξει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εστίες στις κατοικημένες περιοχές, επιχείρησαν οχήματα και στελέχη της πυροσβεστικής, 9 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό.

Επιχειρήσεις εκκένωσης:

Εκκενώθηκαν το Παίδων Πεντέλης(36) παιδιά προς Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριάκου, και το Νταού Πεντέλης (35) παιδιά προς Ίδρυμα Μητέρα. Μαζί και το προσωπικό.

Ο αριθμός των κατοίκων των τριών δήμων που στάλθηκαν μηνύματα εκκένωσης από 112:



ΠENTEΛH=34934 (2011)

ΔIΩNH=2111(2011)

ΔAMAΣAPI=109(2001)

NTPA Φ I=3.055(2011)

AN Θ OY Σ A=2132(2011)

ΓEPAKAΣ=29939(2011)

ΠAΛΛHNH(ΠANOPAMA+NEA ΠAΛΛHNH) =16415

( Π IKEPMI MEPO Σ TOY OIKI Σ MOY EINAI KAI TO Π ANOPAMA Π IKEPMIOY, Δ EN EXOYME ΠΛ H Θ Y Σ MO Σ Ξ EX Ω PI Σ TA.)

ΠIKEPMI =2009 (2011)

Χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι έγιναν επιτυχημένα εκκενώσεις για τουλάχιστον 90.000 κατοίκους των περιοχών.

Προσωρινή φιλοξενία πυρόπληκτων Αττικής:

Αναφορικά με τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας των πολιτών, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την πυρκαγιά, ενεργοποιείται ενιαίος μηχανισμός, ώστε οι πολίτες να φιλοξενηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία της Αττικής.

Ειδικότερα:

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (2131510100 | 08:00 – 22:00) και να αιτούνται της εν λόγω αρωγής, δίνοντας τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, αριθμός μελών οικογένειας και διεύθυνση κατοικίας). Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στους Δήμους και στην Περιφέρεια, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν τα εν λόγω στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και από τους δύο διαύλους και άμεσα, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, δρομολογείται η φιλοξενία των πυρόπληκτων συμπολιτών μας.

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της ΕΕ για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών pου επλήγησαν:

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 19 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMSR598) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Β. Υγεία

Το ΕΚΑΒ και τα Εφημερεύοντα Νοσοκομεία τέθηκαν σε μέγιστη ετοιμότητα.

Σε διασπορά βρέθηκαν 11 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για διακομιδές ατόμων που ενδεχομένως να χρειάζονταν βοήθεια, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών.

Προσωπικό σε υπηρεσία:

11 οχήματα με πλήρωμα 25 άτομα

ΕΣΚΕ - ΕΚΑΒ *20-07-2022 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05:45

Εκκένωση από Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και Τυρνάβου, Γέρακας), φιλοξενούσε 46 άτομα. Μεταφορά 6 ατόμων με φορείο + 3 άτομα με καρέκλα. Τα 3 άτομα μεταφέρθηκαν στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος) και 6 άτομα διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.



Εκκένωση από Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» (Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής), φιλοξενούσε 57 άτομα. Διακομιδή ενός (1) ατόμου προς το Ιπποκράτειο.





Εκκένωση από Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέστια» (Εθ. Αντιστάσεως 80, Γέρακας), φιλοξενούσε 44 άτομα. Μεταφορά 10 ατόμων > 2 σε Ερυθρό Σταυρό + 2 σε Ιπποκράτειο και σε εξέλιξη τα υπόλοιπα 6

5 Ερυθρό Σταυρό, 4 Θάλπη

Διακομιδές ΕΚΑΒ, κατόπιν κλήσης στο 166 (μέχρι τις 05:45):

3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά & τραυματισμούς διακομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ,

5 πολίτες διακομίσθηκαν 1 στο Γεννηματάς με ελαφρύ έγκαυμα , 3 Ερυθρό Σταυρό και 1 Σωτηρία με αναπνευστικά προβλήματα

Αναφορά 20/7/2022 για υποδοχή πολιτών /ασθενών στα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ:



1. IΠΠOKPATEIO

YΠOΔEXTHKE ΣYNOΛIKA 8 AΣΘENEIΣ: ΔIAKOMIΔEΣ ME TO EKAB IΔIΩTΩN ΛOΓΩ ΦΩTIAΣ:

4 ATOMA ΛOΓΩ EKKENΩΣHΣ IΔPYMATΩN

+ 4 ATOMA ΛOΓΩ ANAΠNEYΣTIKΩN ΠPOBΛHMATΩN

KANENAΣ AΠO TPAYMATIΣMO H EΓKAYMATA



2. ΣΩTHPIA

YΠOΔEXTHKE ΣYNOΛIKA 14 AΣΘENEIΣ:

11 non covid (7 ΠNEYMONOΛOΓIKA K 3 ΠAΘOΛOΓIKA, 1 AΠOXΩPHΣE)

3 covid



3. ΓENNHMATAΣ

YΠOΔEXTHKE 4 ΣYNOΛIKA: 1 EIΣΠNOH ΣTAXTHΣ, 1 EΓKAYMATA 60% EIΣHXΘH, 1 EΓKAYMATA 18% AΠOXΩPHΣE., 1 OΦΘAΛMOΛOΓIKO ΠPOBΛHMA



4. KOPΓIAΛENEIO

YΠOΔEXTHKE 23 ΣYNOΛIKA:

1 ΠOΛYTPAYMATIAΣ (AΠO ΣKEΠH EPΓOΣTAΣIOY ΠOY ΦΛEΓOTAN)

11 ΓEPONTEΣ AΠO ΓHPOKOMEIO ΠAΛΛHNHΣ

1 AΣΘENHΣ AΠO ΠAΛΛHNH

10 AΠO ΓHPOKOMEIO ΣE ANAMONH ΓIA EΞETAΣH



5. KAT

YΠOΔEXTHKE ΣYNOΛIKA 3 YΠEPHΛIKEΣ (ΚΑΙ 1 ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ) ΓIA ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛOΓOYΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” – Εγκαύματα:



Στην εφημερία της 19/7/2022, προσήλθαν συνολικά τρεις ασθενείς που αφορούσαν την Πλαστική Χειρουργική, από τη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη.

Γ. ΔΕΔΔΗΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Βόρεια και Ανατολική Αττική.

Το ενισχυμένο δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ, με περισσότερα από 400 άτομα και 150 οχήματα,-εξαιρουμένου του υποστηρικτικού προσωπικού-έχει καταφέρει να επανηλεκτροδοτήσει περισσότερους από 10.700 καταναλωτές από το σύνολο των περίπου 15.000 που επηρεάστηκαν από την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε χθες.

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης η εκτίμηση ήταν ότι θα είχαν επανηλεκτροδοτηθεί 180 υποσταθμοί από τους συνολικά 210 που υπέστησαν ζημιά.

Δ. ΥΠΕΝ

Δασική Υπηρεσία ΥΠΕΝ:



Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς το αρμόδιο χωρικά Δασαρχείο Πεντέλης με επικεφαλής τον Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής Αθ. Ρέππα, βρέθηκε στο πεδίο, δίπλα στον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής.

Σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Δ/νση Δασών & ΔΠ και κινούμενοι συνεχώς σε όλη την περίμετρο της καθ’ όλη τη διάρκεια, έδιναν και δίνουν κρίσιμες πληροφορίες σε ότι αφορά τα ενεργά μέτωπα, τη βλάστηση, το ανάγλυφο και την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα των δυνάμεων καταστολής.

Επιπλέον συμμετείχε στο ΣΤΟ που έγινε στο Δημαρχείο Πεντέλης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες (6:00πμ) Δασικοί υπάλληλοι από το Δασαρχείο Αιγάλεω με αλυσοπρίονα επιχείρησαν στο πεδίο, εντός και των Οικιστικών περιοχών, δημιουργώντας ασφαλείς ζώνες και λωρίδες για την προστασία των κατοικιών και των ανθρώπων.



Αρχική εκτίμηση (από EFFIS) πως η πυρκαγιά έχει πλήξει 15.780 στρέμματα.

Προσωπικό

Από Δασικές Υπηρεσίες 20 άτομα

Ε. ΥΠΡΟΠΟ

Επιχείρησαν 630 αστυνομικοί στο πεδίο και 232 οχήματα

Πραγματοποιήθηκαν 0ερισσότεροι από 600 απεγκλωβισμοί

Στ. ΥΠΕΘΑ

Συμμετοχή του ΣΞ:

2 Ομάδες Δευκαλίων (22 άτομα).

Ένα ΕΠ CH-47D

2 τροχοφόροι φορτωτές γαιών

4 περίπολα πυρασφάλειας στην Πάρνηθα

3 περίπολα πυρασφάλειας στο Υμηττό

3 περίπολα πυρασφάλειας στον Διόνυσο.

Ζ. ΥΠΑΑΤ - ΕΛΓΑ

Δραστηριοποιείται συνεργείο εκτιμητών για άμεσες επισημάνσεις απώλειας φυτικού κεφαλαίου μάλλον ελαιοκαλλιέργειες και αμπελώνες.

Η. ΥΠΥΜΕ

Ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιουλίου 2022, οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτήρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλης και Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα) λόγω της πυρκαγιάς της 19ης Ιουλίου που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή αυτών των Δήμων.

Έως το τέλος της χθεσινής ημέρας διεξήχθησαν αυτοψίες σε 30 κτήρια:

Από αυτά 19 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 4 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 8 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 7 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 5 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων 1 είναι κατάλληλος για χρήση, 1 προσωρινά ακατάλληλος και 3 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 2 αποθήκες εκ των οποίων η 1 κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλη για χρήση και 1 επικίνδυνη για χρήση, η οποία θα επανελεγχθεί.

Τέλος ελέγχθηκαν 4 Ιεροί Ναοί εκ των οποίων οι 3 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και ο 1 προσωρινός ακατάλληλος για χρήση.

Σήμερα θα συνεχίσουν να συνδράμουν στο έργο των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές της Αττικής μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Σχετικά με την απόκριση του μηχανισμού στην πυρκαγιά της Πεντέλης (19 Ιουλίου):

Είχε εκδοθεί από την προηγούμενη ημέρα (18 Ιουλίου) Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον οποίο η Αττική βρισκόταν στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Αυτό πρακτικά σημαίνει:

Αυξημένες περιπολίες εδάφους σε 24ωρη βάση από ΠΣ και Ένοπλες Δυνάμεις

Μηχανές βουνού «Θησέας» του ΠΣ σε περιπολία

Απαγόρευση πρόσβασης πολιτών σε δρυμούς και περιαστικά δάση με απόφαση Περιφέρειας

Εναέρια επιτήρηση από αεροσκάφη Air Tractors τα οποία πετούν έμφορτα (3 τόνοι νερό)

Με την έναρξη του συμβάντος (17:19), η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε άμεση.

Κινητοποίηση εναέριων δυνάμεων:

Εντολή εκτροπής 2 αεροσκαφών περιπολίας (Air Tractors) στις 17:24 τα οποία βρίσκονταν ήδη σε εναέρια περιπολία

Εντολή απογείωσης 1ελικοπτέρου S-64 στις 17:25

Εντολή απογείωσης 2 ελικοπτέρων S-64 στις 17:26

Εντολή απογείωσης 1 συντονιστικού ελικοπτέρου BK-117 στις 17:26

Εντολή απογείωσης 2 αεροσκαφών Air Tractors στις 17:28

Εντολή απογείωσης 3 αεροσκαφών Air Tractors στις 17:33

Εντολή απογείωσης 2 αεροσκαφών CL-415 στις 17:41

Εντολή απογείωσης 1 ελικοπτέρου AB 214B στις 17:41

Εντολή απογείωσης 1 ελικοπτέρου Chinook στις 17:45

Κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων:

5 οχήματα στις 17:19, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονταν σε περιπολία στην περιοχή και έσπευσαν σε πρώτο χρόνο

11 οχήματα από τις 17:21 έως τις 17:30

16 οχήματα από τις 17:32 έως τις 17:40

Και ακολούθησε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Συνολικά επιχείρησαν 485 πυροσβέστες, με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα. Επιχείρησαν επίσης 28 Ρουμάνοι πυροσβέστες, ενώ το πεδίο είχε διατεθεί και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ του ΠΣ. Συνολικά επιχείρησαν 26 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 16 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα. Στη μέγιστη ανάπτυξή τους επιχειρούσαν ταυτόχρονα 19 εναέρια μέσα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΡΑΕ: Το σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ηλεκτροπαραγωγή

Λιγνάδης - Κούγιας: Πειθαρχική έρευνα του ΔΣΑ για τις φωτογραφίες μηνυτών

Ακυβέρνητο σκάφος από την Μύκονο “ξεβράστηκε” στην Κρήτη!