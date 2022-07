Κοινωνία

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: Έκπληκτη με τον Δασκαλάκη - Ξέρει ότι η Τζωρτζίνα....

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει μετά την νέα δίωξη για απόπειρα φόνου.Τι λέει η Πισπιρίγκου για το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα, τις δολοφονίες Μαλένας και Ίριδας. Νέα καθυστέρηση στην έρευνα για την σπιτονοκυρά.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησαν το πρωί της Πέμπτης, για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας των τριών αδελφών στην Πάτρα, ο συνήγορος της κατηγορούμενης για μια και μόνης ύποπτης για τις άλλες δύο παιδοκτονίες, Όθωνας Παπαδόπουλος, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης και ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Γιώργος Αναστασόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει την πρόθεση του πατέρα των κοριτσιών, Μάνου Δασκαλάκη, όπως έχει κάνει στην πρώτη δίωξη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, να υποστηρίξει την κατηγορία κατά της Ρούλας Πισπιρίγκου, εάν προκύψει νέα δίωξη της τόσο για απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας όσο και για την δολοφονία της Μαλένας και της Ίριδας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, «η εντολέας μου αισθάνεται έκπληξη για την πρόθεση αυτή, για τον πρόσθετο λόγο πως σε πολλά από τα προηγούμενα καρδιακά επεισόδια του παιδιού, ήταν παρών και τα είδε με τα μάτια του και υπάρχει απορία πως θα υπάρξει παράσταση στήριξης της κατηγορίας. Ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν έχει κάνει ποτέ καμία εγκληματική ενέργεια εναντίον των παιδιών της».

«Υπήρχαν άλλα 8-9 καρδιακά επεισόδια που εκδηλώθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και χώρους, όμως όλα μέσα σε νοσοκομεία, σε διαφορετικά νοσοκομεία. Είναι επίπονη και επώδυνη διαδικασία ο σωφρονισμός σε ένα κατάστημα κράτησης και γίνεται πιο δύσκολος καθώς της προκαλεί έκπληξη η στάση του συζύγου της, ότι είναι απέναντι της», υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Αμφισβητήσιμο το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα»

Σχετικά με το νέο πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, που έχουν ανατρέψει τον μηχανισμό θανάτου των δύο κοριτσιών, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως «βασίζεται σε διαφορετική προσέγγιση των στοιχείων που υπήρχαν. Εφόσον το ίδιο είναι ένα έγγραφο που αμφισβητεί άλλα προγενέστερα έγγραφα, τότε και το ίδιο το νέο πόρισμα μπορεί να είναι αντικείμενο αμφισβήτησης».

Επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως «υπάρχει αντίφαση, καθώς από το σύνολο των καταθέσεων ιατρών και νοσηλευτών του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου προκύπτει πως δεν υπήρχαν σημάδια στο πρόσωπο της Μαλένας, όσο ήταν εν ζωή και ότι αποτελούν μέρος της προσπάθειας αναζωογόνησης ή της νεκροψίας – νεκροτομή. Το πόρισμα παίρνει ως δεδομένο ότι τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο το παιδί ήταν προθανάτια (…). Οι πρώτοι ιατροδικαστές είδαν με τα μάτια τους και εξέτασαν το αντικείμενο της μελέτης, την σορό που νεκροτόμησαν, ενώ οι δεύτεροι βασίστηκαν σ ε άλλα δεδομένα και σε γραπτά στοιχεία. Αυτοί που είδαν με τα μάτια τους, ξέρουν καλύτερα».

Στην συζήτηση παρενέβη ο Δημήτρης Γαλεντέρης, λέγοντας πως από τα ιατροδικαστικά πορίσματα «δόθηκε εξήγηση για το πώς προκλήθηκε ο ασφυκτικός θάνατος. Ήταν διαφορετική στην πρώτη έκθεση και διαφορετική στο πόρισμα των κ. Καρακούκη - Καλόγρηα, καθώς βασίζονταν σε διαφορετικά στοιχεία, διότι εν τω μεταξύ προέκυψαν νέα στοιχεία».

Απαντώντας, ο Όθωνας Παπαδόπουλος είπε πως «δεν έχουμε δει μέσα στην δικογραφία νέα στοιχεία, που να εξηγούν το διαφορετικό πόρισμα», ενώ επανέλαβε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «αρνείται την κατηγορία, όπως κάνει από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει κάνει καμία ενέργεια κατά των παιδιών της. Δεν έχει ιατρική γνώση για να αναγνωρίσει τα αίτια θανάτου τους, αυτό πρέπει να το πουν οι ειδικοί».

Σχετικά με την νέα δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας, συνεπεία της οποίας προκλήθηκαν εγκεφαλικά και κινητικά προβλήματα στο παιδί, ο συνήγορος της ανέφερε πως «το παιδί είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο, σε καλή κατάσταση υγείας, μπορώντας να επικοινωνήσει, ενώ μαζί του ήταν και άλλα μέλη οικογένειας και ο πατέρας του. Ποτέ δεν υπήρξε κάποια αναφορά από το παιδί, που ήταν 8,5-9 ετών και μπορούσε να εκφραστεί, ότι κάτι είχε γίνει».

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης επεσήμανε πως «τα συμπτώματα που εμφάνισε η Τζωρτζίνα τότε, μοιάζουν με εκείνα που θα προκαλούσε η χορήγηση κεταμίνης», ενώ είπε πως για να ανατραπεί το πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα θα πρέπει οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ρούλας Πισπιρίγκου, ως προς τον μηχανισμό θανάτου του παιδιού, θα πρέπει να αποδείξουν πως υπάρχει ένας συγκεκριμένος παθολογικός μηχανισμός από τον οποίο έχασε την ζωή του το παιδί, κάτι που θεώρησε ωστόσο δύσκολο να συμβεί.

Απαντώντας, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε εκ νέου στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας, τον Απρίλιο του 2021, ανέφερε πως «υπήρχαν συμπτώματα που να είναι συμβατά με χορήγηση κεταμίνης, όμως υπάρχουν από τότε δύο τοξικολογικές εξετάσεις που δείχνουν ότι δεν χορηγήθηκαν ουσίες στο παιδί. Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε τα παθολογικά αίτια, δεν μπορούμε να μπούμε στην λογική ότι ο θάνατος έχει προέλθει από εγκληματική ενέργεια, την οποία αποδίδουμε στην μητέρα».

Από Σεπτέμβρη τα νεότερα για την σπιτονοικοκυρά

‘Όπως είπε ο Γιώργος Αναστασόπουλος, «δεν θα έχει ολοκληρωθεί , όπως αναμένεται, η έρευνα για την σπιτονοικοκυρά, καθώς ξεκινούν οι άδειες, ενώ τον Σεπτέμβριο παίρνει μετάθεση η εισαγγελέας και επομένως όλη η υπόθεση πάει πιο πίσω».

Εις επίρρωσιν, ο κ. Γαλεντέρης, που έχει οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος των συγγενών της σπιτονοικοκυράς, είπε πως δεν μπορεί να κλείσει ο φάκελος εάν δεν δοθεί η δική του πραγματογνωμοσύνη, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης - Κούγιας: Πειθαρχική έρευνα του ΔΣΑ για τις φωτογραφίες μηνυτών

Ακυβέρνητο σκάφος από την Μύκονο “ξεβράστηκε” στην Κρήτη!

Φωτιά στην Πεντέλη: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες