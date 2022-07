Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Πότε λήγει η νέα διορία για εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων. Τι θα γίνει με τις πρώτες δόσεις του φόρου στα εκκαθαριστικά.

Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, «Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022 και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών δηλώσεων, η χρονική αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, σε δήλωση τους, σημειώνουν πως «Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

