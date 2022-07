Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Αίτημα να γίνει η δίκη στην Αθήνα

Τι αναφέρεται στο επίσημο αίτημα που κατέθεσε η οικογένεια του 19χρονου, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Τη διεξαγωγή της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, για λόγους ασφαλείας, ζητά η οικογένεια του θύματος με αίτημα που υπέβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αλέξης Κούγιας προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο.

Το αίτημα της οικογένειας Καμπανού προς τον Άρειο Πάγο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

(Κατ’ άρθρο 135 περ.γ’ και 136 παρ.1 περ.β’ ΚΠΔ.)

Του Καμπανού Αριστείδη του Αλκιβιάδη, κατοίκου…… Της Κακουλίδου Σουμέλας του Χαραλάμπους, κατοίκου…….. Της Κ. Μ. του Αριστείδη, κατοίκου….

Λαμβάνουμε την τιμή να υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση για καθορισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 135 περ.γ’ και 136 παρ.1 περ. β΄ ΚΠΔ (Ν4620/2019), προκειμένου το δικαστήριο αυτό να επιληφθεί της υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ΑΒΜ: …………, που συντάραξε το πανελλήνιο και αφορά την εκδίκαση των πράξεων:

1.της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία (αρθ. 14, 27, 45, 299 Π.Κ.) 2. της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, που τελέστηκε μακριά από χώρο που προορίζεται για αθλητική εκδήλωση αλλά με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο σε τόπο και χρόνο που δεν συνδέονταν με συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα (94 παρ. 1 309 Π.Κ. σε συνδ. με άρθρο 41 ΣΤ ν.2725/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) 3. της συμπλοκής υπό την έννοια της επίθεσης που έγινε από πολλούς εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος (αρθ. 313 Π.Κ. σε συνδ. με αρθ. 41 ΣΤ ν.2725/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), που τελέστηκε μακριά από χώρο που προορίζεται για αθλητική εκδήλωση αλλά με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο σε τόπο και χρόνο που δεν συνδέονταν με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση 4. της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας (Ν.2168/1993 «Περί Όπλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), πράξεις τελεσθείσες περί ώρα 00.20’ της 01.02.2022 στην οδό Θεοδώρου Γαζή 18, Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σε βάρος των α. ΚΑΜΠΑΝΟΥ Αλκιβιάδη του Αριστείδη και της Σουμέλας, γεν. 08.04.2003, κατ. εν ζωή, Βέροιας Ημαθίας ………….., θύματος ανθρωποκτονίας, και των εξής θυμάτων απόπειρας ανθρωποκτονίας β. Β. Ά. γ. Κ. Δ., με δράστες τους κατηγορουμένους και άπαντες προσωρινά κρατουμένους 1) C. A. 2) G. A., 3)Τ. Ο. 4) D. R. 5) Χ. Δ., 6) Σ.Σ. 7) Β.Β. 8) Κ.Ν. 9) Β. Α. 10) Κ. Ι. 11) K. G.

Στην ως άνω υπόθεση παριστάμεθα προς υποστήριξη της κατηγορίας λόγω ψυχικής οδύνης από την ανθρωποκτονία εις βάρος του Αλκιβιάδη Καμπανού, υιού των δύο πρώτων και αδελφού της τρίτης εξ ημών.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 135 στοιχ. γ’ του ΚΠΔ (Ν4620/2019), παραπομπή από το κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ αρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο Δικαστήριο ισοβάθμιο ή ομοειδές, διατάσσεται όταν επιβάλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια ασφάλεια και τάξη…..και σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 περ. β΄ του ίδιου κώδικα «Την παραπομπή μπορούν να ζητήσουν….στην περίπτωση γ’ του άρθρου 135 μόνο ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως…Για την παραπομπή αποφασίζει β) ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο….πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ΄(σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη) του αρθ. 135. Στην τελευταία περίπτωση αν την παραπομπή τη ζητεί ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση μόνο αν συμφωνεί αλλιώς, παραγγέλλει στον Εισαγγελέα που υπέβαλε την αίτηση να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125. Τα άρθρα 132 και 134 εδαφ. ά εφαρμόζονται αναλόγως και σε αυτήν την περίπτωση».

Επειδή η παραπάνω υπόθεση που συντάραξε το πανελλήνιο, έχει εξάψει την τοπική κοινωνία, μεγάλο μέρος της οποίας είναι εξαγριωμένο κατά των φερομένων δραστών, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στην Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης να προκληθούν ταραχές και να διασαλευθεί η δημόσια ασφάλεια και τάξη. Είναι γνωστά τα επεισόδια που διαδραματίζονται μεταξύ των οπαδών των ομάδων ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής, καθώς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης οι ομάδες αυτές διατηρούν τους πιο σκληροπυρηνικούς συνδέσμους και παρατηρούνται τα πιο έντονα επεισόδια μεταξύ αυτών άνευ αφορμής.

Επειδή είναι γνωστό ότι οι οπαδοί των ως άνω συγκεκριμένων ομάδων έχουν συνεργάτες αδίστακτους εγκληματίες εκτός φυλακών που θα απειλήσουν την ασφάλεια των ενόρκων, των μαρτύρων κατηγορίας, των συγγενών των θυμάτων, αλλά και των συνηγόρων τους. Οι εγκληματίες αυτοί εμφανίζονται ως κατά πρόφαση οπαδοί των ως άνω ομάδων και ιδίως του ΠΑΟΚ, ενώ διαπράττουν ανθρωποκτονίες, εμπόριο ναρκωτικών και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Επειδή τον Ιανουάριο 2020 έπειτα από ντέρμπι μεταξύ Άρη – ΠΑΟΚ είχε δολοφονηθεί ο Βούλγαρος οπαδός του Άρη Τόσκο Μποζατζίσκι, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί πόλεμος μεταξύ των οπαδών των ομάδων της πόλης και ιδίως ανάμεσα σ’ εκείνους του Άρη και του ΠΑΟΚ και να επακολουθήσουν επανειλημμένες συμπλοκές με σοβαρούς τραυματισμούς οπαδών, ενώ επεισόδια οπαδικής βίας σημειώνονται και μετά τις συλλήψεις επί της παρούσας υπόθεσης.

Επειδή είναι αναγκαίο να Σας γνωστοποιήσουμε ότι ευρέως συζητείται και διαδίδεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης ότι οι κατηγορούμενοι συνδέονται με μία αδίστακτη ομάδα εγκληματικών οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διαθέτουν τόσες πολλές διασυνδέσεις, ώστε να είναι λίαν υπαρκτός ο κίνδυνος να επηρεαστούν ή να εξαγορασθούν οι ένορκοι που θα κληρωθούν για την εκδίκαση της υποθέσεως, αφού η διάρκεια της δίκης προβλέπεται μακροχρόνια και θα είναι πολύ εύκολο να διαρρεύσουν οι διευθύνσεις και τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων κατηγορίας και των ενόρκων στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και κάποιοι να τους προσεγγίσουν κατά το διάστημα που θα αποχωρούν από το Δικαστήριο έως την επόμενη δικάσιμο και να προσπαθήσουν να τους επηρεάσουν/τρομοκρατήσουν/εκβιάσουν.

Επειδή ως εκ τούτου υφίστανται σοβαρότατοι λόγοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης κατά την εκδίκαση της συγκεκριμένης υποθέσεως στην Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Επειδή προσκομίζουμε: α. την με αριθμό 1544/2022 πρόταση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία εισηγείται την παραπομπή των κατηγορουμένων και την εξακολούθηση της προσωρινής τους κράτησης και β1-3. δημοσιεύματα για οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ με τη παρούσα, ενώπιον Υμών, κε Εισαγγελεύ, όπως ζητήσετε από τον Άρειο Πάγο, κατ’ αρθρ 135 περ.γ΄ και 136 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠΔ (Ν 4620/2019) την ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ της ως άνω υποθέσεως – δικογραφίας (ΑΒΜ: ……………….) από την κατά τόπο αρμόδια Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης στο Μικτό Ορκωτό