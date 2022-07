Πολιτική

Πεντέλη - Μητσοτάκης: Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές (εικόνες)

«Είμαστε ευγνώμονες», είπε στους πυροσβέστες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε και το νοσοκομείο Παίδων.



Αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πεντέλη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Πέμπτης.

«Έχουμε μία εικόνα της έκτασης της ζημιάς. Αυτό που κρατώ ως θετικό είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιά, παρότι η φωτιά μπήκε μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με την ένταση του φαινομένου. Από εδώ και στο εξής θα αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές, υπεύθυνες για την αποκατάσταση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια στάσης στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων «Όλυμπος» του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης.





«Είδα ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης προχώρα με πολύ γρήγορα βήματα. Θα γίνει η καταγραφή των ζημιών, έχουμε πια εμπειρία και οι συμπολίτες μας οι οποίοι υπέστησαν ζημιές θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες για την πλήρη καταγραφή των ζημιών.



«Το είπα και χθες το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι αυτό το οποίο κρατώ ως μία θετική εξέλιξη είναι το επίπεδο της οργάνωσης και του συντονισμού μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων. Τίποτα όμως δεν μπορεί τελικά να υποκαταστήσει την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των εθελοντών μας, αυτών που βρίσκονται πραγματικά στην πρώτη γραμμή και νομίζω ότι είδαμε όλοι εικόνες μεγάλης αυτοθυσίας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ενώ ευχαρίστησε και συνεχάρη εκ νέου όλους όσους συνέβαλαν στο έργο της κατάσβεσης.





«Η πυρκαγιά ήταν πολύ δύσκολη, είχα την ευκαιρία να περιοδεύσω σε όλη την έκτασή της. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όσους πάλεψαν στο πεδίο, σε πραγματικά πρωτοφανείς συνθήκες, διότι οι άνεμοι ήταν όντως ακραίοι», τόνισε ο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε παράλληλα την ευκαιρία να συνομιλήσει με πυροσβέστες και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.



Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε εξέλιξη. «Θέλω να τονίσω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, είμαστε ακόμα στα τέλη Ιουλίου, ο Αύγουστος είναι μπροστά μας. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο», είπε.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, το οποίο εκκενώθηκε λόγω της φωτιάς. Συνομίλησε με πυροσβέστες και με υπαλλήλους του νοσοκομείου.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους πυροσβέστες για το δύσκολο έργο τους. «Αυτές είναι οι πιο δύσκολες φωτιές από όλες, εσείς το ξέρετε εξάλλου καλύτερα και εδώ στην περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, η δουλειά που έγινε από την Πυροσβεστική ήταν πραγματικά εξαιρετική και ήθελα να πω και προσωπικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνατε. Βέβαια έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας, αλλά θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ», τόνισε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που ήταν στο σημείο.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στην πίσω πλευρά του νοσυλευτικού ιδρύματος, όπου δόθηκε η μάχη για να μην εξαπλωθεί η φωτιά σε χώρους όπου βρίσκονταν εύφλεκτα υλικά, όπως η δεξαμενή με το οξυγόνο.



Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης με το νοσηλευτικό προσωπικό που τον περίμενε έξω από το Νοσοκομείο.





Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το σημείο «Πηγή Καρακαντά», στο δρόμο από Πεντέλη προς Άγιο Πέτρο, από όπου ήταν ορατά όλα τα σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά.



Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής και Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Παναγιώτης Νιάφας και ο Υποστράτηγος Κλαδάρχης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Χρήστος Λάμπρης, μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού, Βλάση Σιώμο, ενημέρωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ανέλυσαν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν, ενώ αναφέρθηκαν στους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν κατεύθυνση συνεχώς και τους στροβιλισμούς που δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.



Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τις καμένες εκτάσεις στο Ντράφι, το Πανόραμα Παλλήνης και στην Ανθούσα.





Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος και o Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Επίθεση στο Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές εξαπολύει με ανάρτηση του στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε: «Τόσα χαμόγελα και τόση ευτυχία, τόσες ομαδικές φωτογραφίες χαράς με φόντο τα καμένα δεν έχω ξαναδεί. Ένα τους θέμα σοβαρό είναι η ανεπάρκεια. Ένα άλλο όμως ακόμη θλιβερότερο, το πάνδηλο έλλειμμα ενσυναίσθησης».

Τόσα χαμόγελα και τόση ευτυχία, τόσες ομαδικές φωτογραφίες χαράς με φόντο τα καμένα δεν έχω ξαναδεί.

Ένα τους θέμα σοβαρό είναι η ανεπάρκεια.

Ένα άλλο όμως ακόμη θλιβερότερο, το πάνδηλο έλλειμμα ενσυναίσθησης. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 21, 2022

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης μετά το χθεσινό κρεσέντο αλαζονείας και αυτοθαυμασμού για τα 20.000 στρέμματα στάχτης και τα δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια, μετέβη σήμερα στις πληγείσες περιοχές με 15 συνοδευτικά και 5 θωρακισμένα. Ίσως ο υπουργός του, που από χθες μοιράζει συγχαρητήρια στον εαυτό του δημοσίως, να τον ενημερώσει πως δεν μετέβη σε εμπόλεμη ζώνη, αλλά στην Πεντέλη. Όσο για την υποκριτική ευγνωμοσύνη του στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες με τεράστιες ελλείψεις, συνεπικουρούμενοι από αστυνομικούς με ποτιστήρια, φανταζόμαστε πως φέτος το Νοέμβριο που θα ζητάνε πάλι ενίσχυση της Πυροσβεστικής και κάλυψη των κενών, δεν θα βάλει όπως πέρυσι τα ΜΑΤ να τους πνίξουν στα χημικά.»

«Πυρά» στον Πρωθυπουργό εξαπολύει και το ΜέΡΑ25, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το Παίδων Πεντέλης -που προσπάθησε πολλές φορές να απαξιώσει και να κλείσει η Κυβέρνηση- επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός για να δει ως πού έφτασε η καταστροφική πυρκαγιά και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους πυροσβέστες. Βέβαια η ευγνωμοσύνη του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης του απέναντι στους πυροσβέστες είναι γνωστή από την εποχή ακόμα που είχε στείλει τα ΜΑΤ για να τους ξυλοφορτώσουν και τις αύρες για να τους βρέξουν επειδή ζητούσαν μονιμοποίηση των εποχικών συναδέλφων τους και ορισμένα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μην κινδυνεύουν στις ηρωικές πραγματικά, μάχες που δίνουν. Αντί λοιπόν, για ψεύτικες και υποκριτικές ευγνωμοσύνες από τον Πρωθυπουργό, ας κάνει η Κυβέρνηση έστω και τώρα όλες εκείνες τις απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποιήσεις του απαραίτητου προσωπικού για την δασοπροστασία και την πυροπροστασία κι ας τους προμηθεύσει με σύγχρονο εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για να μην χρειάζεται ούτε αυτοί να εξαντλούνται κάθε φορά, ούτε η χώρα να κατακαίγεται».

