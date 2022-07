Πολιτική

Φυσικό αέριο - Οικονόμου προς ΕΕ: "όχι" σε κόφτη 15% στην κατανάλωση

Γιατί απορρίπτει η Αθήνα το σχέδιο της Κομισιόν, λέγοντας πως έχουν προταθεί καλύτερες λύσεις. Επίθεση του Κυβ. Εκπροσώπου στον ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές.

«Η κυβέρνηση δεν συμφωνεί επί της αρχής με την πρόταση της Κομισιόν για μείωση 15% της κατανάλωσης του φυσικού αερίου». Αυτό έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπενθυμίζοντας ότι «έχουμε καταθέσει προτάσεις και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η κατεύθυνση αυτή μπορεί να δώσει λύσεις».

Ερωτηθείς για τη σύσταση για ενδεχόμενες κυλιόμενες διακοπές ρεύματος, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην πάμε στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Στόχος να μην υπάρξει διατάραξη όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα».

Όσον αφορά την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως «μέσα από επώδυνες και επαχθείς εμπειρίες, μαθαίνουμε γρήγορα και γινόμαστε αποτελεσματικότεροι. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις πυρκαγιές, αλλά είμαστε ικανότεροι τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείρισή τους. Κινούμαστε στο τρίπτυχο «πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα». Όλοι οι αρμόδιοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Ήταν εμφανές ότι υπήρχε σχέδιο, ψυχραιμία, επαγγελματισμός. Η κινητοποίηση των δυνάμεων έγινε άμεσα και συντονισμένα. Πρώτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και κατόπιν η προστασία κρίσιμων υποδομών και της περιουσίας των πολιτών. Καμιά φυσική καταστροφή δεν μας αφήνει αλώβητους και οι ζημιές θα αξιολογηθούν και το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει».

Παράλληλα, όπως είπε, «η Ευρώπη οφείλει να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για αναστροφή της κλιματικής κρίσης. Κάνουμε συνεχώς βήματα και προσπάθειες να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Σε σχέση με παρελθόν, έχουν γίνει τεράστια βήματα. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης μιας πολύ δύσκολης κατάστασης που έχουμε μπροστά μας».

Για τις κατηγορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Αν ορισμένοι νομίζουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο προσφέρεται για αντιπολίτευση, δεν θα ακολουθήσουμε. Θα είμαστε προσηλωμένοι στη δουλειά μας για να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές, να μην ζούμε μοιραία περιστατικά, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουμε περιουσίες ανθρώπων και να στεκόμαστε στο πλευρό τους όποτε χρειάζεται».

Για την πολιτική κρίση της Ιταλίας, ο κ. Οικονόμου σχολίασε ότι «αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι οι χώρες να έχουν σταθερές, αυτοδύναμες κυβερνήσεις και δικαιώνεται η απόφαση του πρωθυπουργού να μην κάνει παιχνίδια με τον εκλογικό χρόνο».

