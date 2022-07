Κοινωνία

Κηφισιά: Ληστεία σε εταιρεία - Ξεβίδωσαν και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ληστεία με λεία "μαμούθ" σε εταιρεία στην Κηφισιά. Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί.

Ληστές εισέβαλαν σε εταιρεία στην Κηφισιά, στη διασταύρωση της Τατοΐου με τη Χαριλάου Τρικούπη, και κατάφεραν να αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 00.30 μετά τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου. Άγνωστοι δράστες αφού μπήκαν στην εταιρεία κατάφεραν να πάρουν το βιδωμένο χρηματοκιβώτιο και στην συνέχεια το πέταξαν στον ακάλυπτο.

Αμέσως μετά οι δράστες φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της εταιρείας το χρηματοκιβώτιο περιείχε 150.000 ευρώ, κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες.

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, που έφτασαν στο σημείο της διάρρηξης, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι κακοποιοί να παραβίασαν κάποιο παράθυρο και να μπήκαν στο κτήριο, ενώ ζήτησαν από τους υπεύθυνους υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Επίσης, κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για DNA και αποτυπώματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ μετά από τσίμπημα κουνουπιού

Πλεύρης - 4η δόση εμβολίου: αν γίνει τώρα, δίνει τετραπλή προστασία

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: Έκπληκτη με τον Δασκαλάκη - Ξέρει ότι η Τζωρτζίνα....