Life

“Παγιδευμένοι”: τα πρώτα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, που θα μας καθηλώσει την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Πριν από λίγες ημέρες, δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των γυρισμάτων της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι».

Η κάμερα άναψε και το δυνατό της καστ άρχισε να ζωντανεύει τους ήρωες και τη γεμάτη ανατροπές ιστορία της.

Η δολοφονία ενός νεαρού κοριτσιού ενώνει τον δρόμο μιας δικηγόρου και ενός Εισαγγελέα.

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις με τα πρόσωπα που είναι γύρω τους.

Αναζητώντας τον ένοχο και τα πραγματικά γεγονότα, όλοι παγιδεύονται μέσα στη δίνη μεγάλων μυστικών και έντονων συναισθημάτων.

Κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Πόσα πρόσωπα μπορεί να έχει η αλήθεια και πόση οδύνη μπορεί να κρύβει μέσα της;

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023, και θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Αθηνά Ροδίτου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Πορφύρη, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη.





Στο ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στο ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στο ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στο ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στο ρόλο της Χρύσας η Σοφία Φαραζή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

Δείτε εικόνες απο τα πρώτα γυρίσματα:

Gallery