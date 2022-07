Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Οι πίνακες με τους δικαιούχους

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα μόλις 1 στις 6 αιτήσεις να γίνει αποδεκτή. Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ένσταση και πως.

Σε σχετική ενημέρωση απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”, αναφέρονται τα εξής:

"Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της χώρας μας. Συνολικά σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «καταρχήν επιλέξιμες».

Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με το νέο πρόγραμμα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου, οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλοντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» θα είναι ενεργή από τις 22/7/2022 έως και τις 28/7/2022. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.

Το ΑΦΜ του αιτούντα.

Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλιών συσκευών".

