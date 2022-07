Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για F-35: τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη για τους καλύτερους πιλότους

Στις εγκαταστάσεις της “Lockheed Martin” βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να ενημερωθεί αναλυτικά για τις διαδικασίες παραγωγής και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35

O Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος μετέβη την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 από την Ουάσινγκτον προς το Φορτ Γουώρθ του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της “Lockheed Martin” και να ενημερωθεί αναλυτικά για τις διαδικασίες παραγωγής και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος δέχθηκε θερμή υποδοχή από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο (Executive Vice President of Aeronautics) κ. Γκρέγκορυ Μ. Ούλμερ (Gregory M. Ulmer), τον Αντιπρόεδρο Επιχειρηματικής Αναπτύξεως (VP Business Development Initiatives) κ. Ντένη Πλέσσα, την Αντιπρόεδρο και Γενική Διευθύντρια αεροπορικών προγραμμάτων (Vice President and GM Aeronautics Operations) κ. Μπρίτζετ Λώντερντεϊλ (Bridget Lauderdale) και από ανώτατα στελέχη της “Lockheed Martin”. Συμμετείχε σε ενημέρωση σχετικώς με την κατασκευή μαχητικών 5ης γενιάς F-35.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επισκέφθηκε τη γραμμή παραγωγής των F-35 στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Φορτ Γουώρθ προκειμένου να ενημερωθεί για τις διαδικασίες κατασκευής και υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την κατασκευή των μαχητικών F-35, αλλά και τα εξελισσόμενα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων. Επίσης βρέθηκε στα στέγαστρα όπου δοκιμάζονται τα νέα μαχητικά κι έλαβε πλήρη ενημέρωση από τον πιλότο δοκιμών κ. Κρις Σπινέλλι (Chris Spinelli) για τα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.

Ο υπουργός, μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για το "μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας" επισημαίνοντας πως "τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη F-35 είναι για τους καλύτερους πιλότους", τονίζοντας, το τρίπτυχο "Εκσυγχρονισμός-Αποτροπή-Ασφάλεια".

Συναντώντας το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας στο Fort Worth του Τέξας.



" Εκσυγχρονισμός-Αποτροπή- Ασφάλεια".



Τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη #F_35 για τους καλύτερους πιλότους.https://t.co/YvOATF1fLI pic.twitter.com/xNdbqtOcio — N Panagiotopoulos (@npanagioto) July 21, 2022

