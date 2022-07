Υγεία - Περιβάλλον

Ισραήλ: Μια θάλασσα γεμάτη μέδουσες (βίντεο)

Συγκλονίζει η εικόνα της θαλάσσιας περιοχής, που είναι γεμάτη με μέδουσες. Πού οφείλεται το φαινόμενο.

Σμήνος από μέδουσες εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Χαΐφα, στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η θάλασσα να ασπρίσει.

Οι αρμόδιες Αρχές δημοσίευσαν εικόνες από τη θάλασσα, που είναι γεμάτη με μέδουσες και ενημέρωσαν ότι, ο ανθρώπινος παράγοντας συμβάλει στην εξάπλωση τους. Αυτό το καλοκαίρι οι ακτές του Ισραήλ είναι γεμάτες με μέδουσες.

Σε ανακοίνωσή των Αρχών για το Περιβάλλον και τα Πάρκα, σημειώνεται, πως, «πολλά από τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι βοηθούν στη διάδοση της μέδουσας, όπως οι εξορύξεις στο Κανάλι του Σουέζ, η μόλυνση των υδάτων και η κλιματική αλλαγή, που βλάπτει σοβαρά τους κυνηγούς της μέδουσας, όπως οι θαλάσσιες χελώνες. Κι αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για να προστατεύσουμε τη θάλασσα».

Οι περισσότερες από τις μέδουσες που βρίσκονται στα νερά του Ισραήλ είναι μεταναστευτικές, αφού έρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό στη Μεσόγειο μέσω του Σουέζ.

